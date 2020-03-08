Общество
ИзвестияПутин поздравил российских женщин с 8 Марта
Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24». В Международный женский день Путин пожелал женщинам счастья, любви и здоровья.
Читать в источнике
Оценить94
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика
РФ безвозмездно передала США технологии ударного вертолёта
Единоборства
Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей
На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Общество
В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом
В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Армия и оружие
Турция укрепила позиции в Идлибе очередным военным конвоем
Хоккей
Впервые за 16 лет в НХЛ сыграли 50 российских хоккеистов
Николай Кныжов, дебютировавший сегодня в составе «Сан-Хосе», стал 50-м хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в НХЛ.
Политика
Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России
Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
Игры
Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life
Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
Биатлон
Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии
Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Происшествия
В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля
В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Кино
Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол
В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Происшествия
В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка
На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Транспорт
Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту
Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
Хоккей
Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери
Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Общество
В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта
«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.
Политика
Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
Общество
Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах
Общество
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
Футбол
Точилин объявил о возвращении в «Сочи»
Экс-наставник ФК «Сочи» Александр Точилин объявил о возвращении в стан южан, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
Общество
Перечислены лучшие подарки для женщин на Восьмое марта
При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Футбол
Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина
Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
Армия и оружие
На Украине хотят укрепить флот за счет списанных кораблей из США
Википедия Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли – единственное средство усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
Общество
Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса
Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Политика
У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
Происшествия
Из кранов жителей деревни в Италии вместо воды полилось вино
Путешествия
Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян
Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Общество
В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб
Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.