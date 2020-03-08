Общество

ИзвестияИзвестияПутин поздравил российских женщин с 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с 8 Марта. Обращение главы государства было показано в эфире телеканала «Россия 24». В Международный женский день Путин пожелал женщинам счастья, любви и здоровья.
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Путин поздравил россиянок с 8 марта

Газета.Ru02:16

Путин поздравил россиянок с Международным женским днем

РБКвчера в 20:12

Путин поздравил женщин с 8 Марта

РЕН ТВвчера в 17:01

Путин поздравил россиянок с 8 Марта

Lenta.ruвчера в 17:42

Путин назвал россиянок лучшими в мире, отметив их удивительные качества

URA.Ruвчера в 17:34

Путин поздравил женщин с 8 марта

РИА Новостивчера в 17:09

Путин поздравил российских женщин с 8 Марта

Известиявчера в 18:09
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Политика

РФ безвозмездно передала США технологии ударного вертолёта

News.ru вчера в 08:49
Единоборства

Вэйли Чжан победила Йоанну Енджейчик раздельным решением судей

На UFC 248 состоялся со-главный бой вечера между чемпионкой минимального дивизиона Вэйли Чжан и Йоанной Енджейчик.
Sports.ru 01:50
Общество

В России выявили еще четырех зараженных коронавирусом

В России за последние сутки выявлены еще четыре человека, заразившиеся коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения вируса.
Lenta.ru вчера в 08:04
Армия и оружие

Турция укрепила позиции в Идлибе очередным военным конвоем

Российский Диалог вчера в 12:40
Хоккей

Впервые за 16 лет в НХЛ сыграли 50 российских хоккеистов

Николай Кныжов, дебютировавший сегодня в составе «Сан-Хосе», стал 50-м хоккеистом, сыгравшим в этом сезоне в НХЛ.
ProstoProSport 01:21
Политика

Следствие по делу MH-17 предлагало нарушить суверенитет России

Международная следственная группа по делу о катастрове рейса МН-17 на Украине, всерьез рассматривала возможность нарушения российского суверенитета при поиске свидетелей.
BFM.ru 03:35
Игры

Вышел релизный трейлер Black Mesa — ремейк первой Half-Life

Вышел релизный официальный трейлер — ремейк первой Half-Life с улучшенной графикой, который делали 14 лет.
КМВ Новости 06 марта в 14:24
Биатлон

Драчев: россиянки достойно боролись в эстафете в Чехии

Российские биатлонистки достойно боролись в эстафете 4 по 6 километров на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место, команда показала настоящий характер, заявил РИА Новости президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
РИА Новости вчера в 12:12
Происшествия

В Китае обрушилось здание используемого для карантина отеля

В китайской провинции Фуцзянь рухнуло здание отеля Xinjia Express.
Известия вчера в 10:41
Кино

Умер актер-близнец из фильма «Няньки» Дэвид Пол

В канун своего 63-го дня рождения скончался американский актер Дэвид Пол, сообщает EOB News. Точная причина смерти неизвестна.
Live24 03:02
Происшествия

В Санкт-Петербурге ищут убийцу подростка

На лестничной клетке одной из многоэтажек в Санкт-Петербурге обнаружено тело 14-летнего подростка.
Газета.Ru 02:52
Транспорт

Опубликовано видео проезда рельсового автобуса по Крымскому мосту

Опубликовано видео проезда первого рельсового автобуса по Крымскому мосту. Пригородный рельсобус следует маршрутом Керчь — Анапа.
РИА Новости вчера в 13:39
Хоккей

Шайбы Кучерова и Сергачёва помогли «Тампе» обыграть «Бостон» в НХЛ

RT на русском 01:30
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк рассказала о пережитом стрессе из-за матери

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк 24-летняя Анна опубликовала в Instagram письмо-послание тем, кто ее поддерживает.
Московский Комсомолец вчера в 11:03
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 8 марта

«Прежний исторический максимум в Международный женский день, 8 марта, был установлен в 2014 году, когда воздух прогрелся до +8,3 °С», — приводит Интерфакс слова представителя метеобюро Москвы и области.
RT на русском 01:40
Политика

Крашенинников объяснил отсутствие поправки о зарубежной недвижимости

Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает излишним вносить в Конституцию запрет чиновникам иметь недвижимость за рубежом.
РИА Новости 06 марта в 06:03
Общество

Яркие, нежные, точно сирень: поздравления с 8 Марта в стихах

АМИТЕЛ 06 марта в 23:05
Общество

На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ночь на воскресенье подписал декрет, который вводит ограничения на въезд и на выезд, а также на передвижение по территории Ломбардии и 14 провинций на фоне распространения коронавируса, об этом сообщается на сайте правительства страны.
РИА Новости вчера в 23:57
Футбол

Точилин объявил о возвращении в «Сочи»

Экс-наставник ФК «Сочи» Александр Точилин объявил о возвращении в стан южан, сообщает «Спoрт-Экcпресс».
ProstoProSport 02:26
Общество

Перечислены лучшие подарки для женщин на Восьмое марта

При выборе букета для праздника лучше обратить внимание на сезонные цветы: тюльпаны, крокусы, гиацинты, считает эксперт по этикету Элеонора Басманова.
Профиль 01:50
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском вчера в 08:25
Футбол

Тренер «Сельты» рассказал, чем Смолов не похож типичного россиянина

Главный тренер испанского футбольного клуба "Сельта" Оскар Гарсия рассказал, что Федор Смолов отличается от обычного россиянина.
РИА Новости 03:06
Армия и оружие

На Украине хотят укрепить флот за счет списанных кораблей из США

Википедия Украинский военный эксперт, заместитель директора киевского Центра исследования армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь заявил, что списанные американские корабли – единственное средство усиления ВМС Украины, которое позволит изменить баланс сил на Черном море.
РЕН ТВ вчера в 04:39
Общество

Чрезвычайное положение введено в Нью-Йорке из-за коронавируса

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо объявил чрезвычайное положение из-за коронавируса нового типа.
iReactor вчера в 13:28
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru вчера в 07:14
Энергетика

ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти

Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Газета.Ru 06 марта в 14:30
Политика

У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус

Конференция проходила под Вашингтоном в конце февраля. Трамп выступил там в заключительный день.
РИА Новости вчера в 19:40
Происшествия

Из кранов жителей деревни в Италии вместо воды полилось вино

News.ru вчера в 07:46
Путешествия

Коронавирус изменит туристические предпочтения россиян

Из-за опасений заразиться коронавирусом в Европе и Азии россияне предпочтут этим летом отдохнуть на внутренних курортах России – в Крыму и на курортах Краснодарского края.
Взгляд.ру 02:45
Общество

В Омске нашли женщину со страховой пенсией 52 тыс. руб

Самую большую страховую пенсию по старости среди жителей Омской области получает 70-летняя женщина — 52 533 руб. ежемесячно.
РБК 01:19
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