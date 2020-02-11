Экономика

Политическая ЭкспертизаПолитическая ЭкспертизаПутин пожелал Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл»

Президент РФ Владимир Путин пожелал главе Роснефти Игорю Сечину успешного воплощения в жизнь проекта «Восток Ойл». Они провели встречу накануне и обсудили актуальные вопросы, связанные с нефтяной отраслью.
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Реализация проекта «Восток Ойл» позволит сформировать на севере России новую «нефтегазовую провинцию» и увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно, заявил в ходе встречи
 с президентом России Владимиром Путиным глава «Роснефти» Игорь Сечин.
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По словам Путина, накопленные резервы гарантируют запас прочности экономики и финансовой системы страны.
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Медсестра из Германии Мария Герлиц узнала, чем немецкие врачи отличаются от российских, проходя практику в больнице Нижнего Новгорода.
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«Безусловно, для президента Украины и офиса президента есть и всегда будет приоритетом прекращение войны в Донбассе в интересах Украины», — сказал Ермак во время брифинга.
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В Таиланде при столкновении катеров погибли дети из России

Два ребенка из России погибли, еще 21 турист получил ранения при столкновении двух катеров в Таиланде у берегов острова Пхукет, сообщает Bangkok Post.
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Черного Ленина из ДНР задержали в России

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Людмила Кожина, жена сценариста Валентина Черных, рассказала о работе над сценарием ленты «Москва слезам не верит».
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В сети появились первые видео со съемок седьмого сезона «Сватов»

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Борющейся с раком актрисе Евгении Симоновой удалили легкое

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Арбитражный суд Москвы зарегистрировал три иска Министерства обороны России к компании "БТК групп" о взыскании в общей сложности около 2,3 миллиарда рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

В Кремле планируют назначить общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на будний день.
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В России могут снизить страховые взносы

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Игорь Иванович Сечин
Российский государственный деятель и топ-менеджер, главный исполнительный директор (президент) нефтегазовой компании ПАО «НК „Роснефть“», председатель совета директоров компании «Роснефть». Ранее заместитель руководителя администрации президента России, заместитель председателя правительства Российской Федерации.
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