Политика
РИА НовостиПутин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
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Политика
ВСУ отказались от отвода войск из Донбасса
Общество
Нобелевскую премию по физике вручили за открытие первой экзопланеты
Экономика
Россия сохранила 43-е место в рейтинге конкурентоспособности
Россия находится на 43-м месте в Индексе мировой конкурентоспособности, который опубликовал Всемирный экономический форум.
Происшествия
В Ростове-на-Дону за госизмену осудили пенсионера на 12 лет колонии
Ростовский областной суд признал 72-летнего Владимира Моргунова виновным в госизмене в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима.
Театры
Режиссером незавершенного спектакля Захарова назначена его дочь
Политика
Оценены шансы на «нормандский саммит» после срыва отвода войск
Проведение «нормандского саммита» в случае, если развод сил в Донбассе не состоится, будет зависеть от решения глав стран «нормандской четверки», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал оптимальную для здоровья температуру в доме
Роспотребнадзор напоминает, что отвечать за оптимальные параметры микроклимата в жилом доме должны коммунальные службы и управляющие компании: нормативы на температуру и влажность узаконены, за их нарушение предусмотрено административное наказание.
Общество
В Госдуму внесли законопроект о блокировке электронной почты россиян
В конце июля сенаторы внесли в Госдуму законопроекты об ограничении передачи электронных писем с запрещенной в России информацией и об идентификации имейл-пользователей.
Авто
Hyundai инвестирует около 13 млрд рублей в новый завод в Петербурге
Корейский автопроизводитель Hyundai вложит в строительство завода двигателей в Петербурге 12,7 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Родители Дмитрия Хворостовского продали квартиру ради памятника сыну
Родителям известного оперного певца Дмитрия Хворостовского пришлось продать квартиру в Москве, чтобы профинансировать установку дорогостоящего памятника на могиле артиста.
Здоровье
Ученые рассказали о вреде молока для людей в возрасте
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в ноябре
Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе президента
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова якобы о дне рождения президента.
Политика
Путин уволил своего советника Глазьева
Президент России Владимир Путин уволил своего советника Сергея Глазьева.
Армия и оружие
Евросоюз призвал Турцию прекратить военную операцию в Сирии
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган объявил начало операции армии Турции в Сирии.
Происшествия
Неизвестный напал на росгвардейцев у здания Счетной палаты в Москве
В центре Москвы пьяный мужчина попытался прорваться в здание Счетной палаты через пост охраны, сообщает РЕН ТВ.
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк частично парализовало
Соответственно, Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.
Общество
Мэрия Екатеринбурга разрешит застроить жильем часть Уралмашзавода
Авто
Mercedes-Maybach GLS заметили во время тестов
Как и Mercedes-Maybach S-Class, ультра-люкс GLS отличается уникальной решеткой с вертикальными планками.
Общество
Суд обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд
Суд города Филадельфия обязал Johnson & Johnson выплатить $8 млрд истцу, по заявлению которого препарат компании нанес вред его здоровью.
Экономика
В России создали свой AliExpress
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), МегаФон, Alibaba Group и Mail.ru Group завершили сделку по созданию совместного предприятия AliExpress Россия.
Политика
В Минюсте рассказали о финансировании ФБК из Испании и США
В Минюсте прокомментировали включение Фонда борьбы с коррупцией в список иностранных агентов и сообщили, что организация получала финансирование из Испании и США.
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
В Краснодарском крае девочке из США Луне Феннер сделали первую операцию по удалению родимого пятна на лице.
Экономика
ФНС заявила о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании.
Здоровье
В Саратове освобожден от должности главврач клиники РЖД
Впоследствии оказалось, что он поменялся местами с коллегой, руководителем клиники кожных и венерических болезней Дмитрием Ивановым.В Саратовской области проходит кампания по обновлению руководящего состава в здравоохранении.