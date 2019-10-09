Политика
РИА НовостиПутин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»
Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
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На этом будет строиться моя работа и работа моей команды. Перед нами стоит задача — развивать наш край в интересах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат.
— Владимир Владимиров, российский политикПобеда 26 13:28
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Игры
Стартовал предзаказ Red Dead Redemption 2 на ПК
Rockstar начала принимать предзаказы на Red Dead Redemption 2 на ПК. Самое дешёвое издание можно приобрести за ₽2 499.
CyberSport.ru 10:35
Футбол
Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме
В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
РЕН ТВ вчера в 12:53
Футбол
Валерий Газзаев: «Тедеско — очередной эксперимент „Спартака“, который может закончиться неудачно»
Назначение Тедеско в "Спартак": почему пока нет контракта — Говоря о разочарованиях, вы не упомянули "Спартак", который тоже потратил много денег, но близок сейчас к зоне стыков.
Спорт-Экспресс 17:05
Армия и оружие
Трамп вновь начал угрожать Турции
9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган объявил, что турецкая сторона начала военную операцию в Сирии.
Газета.Ru 16:31
Единоборства
СМИ сообщили о смерти узбекского бойца ММА после турнира в Чечне
Боец смешанных единоборств (MMA) из Узбекистана Бекзод Нурматов умер спустя несколько дней после поединка на турнире ACA 100, сообщает Sports.uz в понедельник, 7 октября.
Известия 07 октября в 14:39
Здоровье
Краснодарские врачи прооперировали девочку из США с «маской Бэтмена»
Российская Действительность 15:11
Наука
Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака
Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.
Ugpressa.ru вчера в 00:45
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в сети, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 01:25
Театры
Московский Театр наций впервые отправляется на гастроли в Лондон
РИА Новости 07 октября в 04:19
Общество
Дочка Джоли превращается в копию отца
Гости премьеры фильма «Малифисента: Владычица тьмы», состоявшейся в Риме, не могли не заметить, как подросла старшая биологическая дочка Аджелины Джоли — Шайло.
7Дней.ру вчера в 12:00
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости 04:30
Шоу-бизнес
Онколог о парализации Анастасии Заворотнюк: «У врачей есть 48 часов»
Абузарова рассказала, что парализация у пациентов с онкологией мозга должна останавливаться немедленно, поэтому действия врачей в этом случае точные и быстрые.
Актуальные Новости 10:54
Политика
Песков прокомментировал стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал стихотворение музыканта Сергея Шнурова об отдыхе Владимира Путина.
РИА Новости 09:54
Общество
Минюст ужесточит закон для неплательщиков алиментов
Согласно статье 157 УК РФ, ответственность устанавливается в случае, если неуплата алиментов была совершена неоднократно, те при наличии административного наказания за аналогичное деяние ранее, и без уважительной причины.
Газета.Ru 11:35
Армия и оружие
Трамп рассказал о разработке новых вооружений
В конце сентября президент США заявил о завершении модернизации американских ядерных сил.
Известия вчера в 01:04
Кино
Появился трейлер российского фантастического фильма «Спутник»
iReactor вчера в 15:54
Авто
Nissan отзывает почти 162 тысячи автомобилей в России
Дилер Nissan — ООО «Ниссан Мэнуфакчуринг РУС» из-за проблем с подушкой безопасности отзывает в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida.
Автоновости дня 04:57
Футбол
Сборная Аргентины ушла от поражения в товарищеском матче с Германией
Игра, прошедшая в среду в Дортмунде, завершилась со счетом 2:2. В составе сборной Германии голы забили Серж Гнабри (15-я минута) и Кай Хавертц (22), у аргентинцев отличились Лукас Аларио (66) и Лукас Окампос (85), который провел свой дебютный матч за национальную команду.
РИА Новости 16:51
Спорт
Минспорт дал объяснения WADA по поводу данных московской лаборатории
Минспорт РФ направил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) письмо, в котором объяснил изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории.
Москва 24 вчера в 14:04
Интернет
Telegram представил правила использования своего криптокошелька
8 октября на официальном сайте Telegram были опубликованы условия использования кошелька Gram.
РБК вчера в 10:04
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК вчера в 05:01
Политика
Зеленский заявил об отсутствии формулы для возвращения Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правительство страны намерено вернуть Крым, однако сейчас «формулы» для этого процесса нет.
Известия 11:42
Происшествия
Появилась запись звонка сестер Хачатурян в полицию после убийства отца
В Сети появилась аудиозапись первого звонка одной из сестер Хачатурян после убийства отца. Запись опубликована в соцсети «ВКонтакте».
Известия вчера в 12:44
Единоборства
Гэтжи хочет подраться с Нурмагомедовым, пока тот не закончил карьеру
Американский боец смешанного стиля Джастин Гэтжи выразил желание выйти в октагон с Хабибом Нурмагомедовым, действующим чемпионом UFC в лёгком весе.
Чемпионат 01:56