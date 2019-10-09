Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин пожелал избранным губернаторам работать весь срок «напряженно»

Президент РФ Владимир Путин на встрече с губернаторами, избранными в ходе единого дня голосования 8 сентября, указал им на необходимость работать "напряженно" на протяжении всего срока полномочий, как в период избирательной кампании.
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Владимир Владимиров
На этом будет строиться моя работа и работа моей команды. Перед нами стоит задача — развивать наш край в интересах всех ставропольцев. И мы нацелены на результат.
— Владимир Владимиров, российский политикПобеда 26 13:28

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