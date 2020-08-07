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REGNUM
REGNUM

Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан

Москва, 7 августа 2020, 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инцидент с задержанием под Минском 33 российских граждан. Беседа проходила по телефону, сообщает 7 августа пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
В пресс-службе президента Белоруссии сообщили
, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
Ведомости07:27
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Коммерсантъ

Путин обсудил с Лукашенко задержание россиян

Коммерсантъ06:58
RT на русском

Путин и Лукашенко обсудили задержание в Белоруссии 33 россиян

RT на русском06:55
Комсомольская правда

Путин и Лукашенко договорились наказать виновных

Комсомольская правда07:36
БИЗНЕС Online

Путин позвонил Лукашенко впервые после задержания бойцов из России

БИЗНЕС Online06:48
ТАСС

Лукашенко и Путин договорились найти виновных в ситуации с задержанием россиян

ТАСС07:37
BFM.ru

«Сейчас выборы — это главное». Путин и Лукашенко переговорили по телефону

BFM.ru08:51
РИА Новости

Путин и Лукашенко обсудили задержание россиян в Белоруссии

РИА Новости08:44

Посольство США подтвердило отправку россиянам СМС с наградой в $10 млн

Американское посольство в РФ подтвердило, что Госдеп рассылает россиянам СМС-сообщения с предложением предоставить информацию о вмешательстве Москвы в президентские выборы в США, пишет «Газета.Ru».
Аргументы и Фактывчера в 16:46
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Генпрокуратура потребовала изъять у Абызова 32 млрд рублей

Следователи считают, что, находясь на госслужбе в течение пяти лет, Абызов не декларировал имущество и продолжал заниматься предпринимательской деятельностью, извлекая доходы из подконтрольных ему компаний.
Ведомости02:27
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Посол РФ в Белоруссии посетил БелАЭС

Минск, 7 августа 2020, 17:03 — REGNUM Российский посол в Белоруссии Дмитрий Мезенцев сегодня, 7 августа, посетил Белорусскую атомную электростанцию в Островеце, сообщили в пресс-службе диппредставительства.
REGNUM10:03

Экс-полковника Захарченко вернули в СИЗО в Москве

Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко вернули из мордовской колонии в следственный изолятор в Москве для ознакомления с материалами нового уголовного дела, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на адвоката Александра Горбатенко.
Газета.Ru08:59
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Законопроект о выплатах гражданам России внесен в Госдуму

Москва, 6 августа 2020, 13:32 — REGNUM Законопроект о финансовой помощи малообеспеченным гражданам РФ внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 6 августа.
REGNUMвчера в 06:32
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