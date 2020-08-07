В Алтайском крае открывают детсады, кафе, спортзалы, бани и парки

Губернатор региона утвердил документ с мерами по смягчению режима ограничений в том числе для детсадов, общепита, бань и парков, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.