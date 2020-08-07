Путин обсудил с Лукашенко задержание 33 российских граждан
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Москва, 7 августа 2020, 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инцидент с задержанием под Минском 33 российских граждан. Беседа проходила по телефону, сообщает 7 августа пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
В пресс-службе президента Белоруссии сообщили
, что оба лидера договорились установить истинные причины задержания россиян, найти виновных и привлечь их к ответственности.
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