Политика
РИА НовостиПутин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом. Глава государства выразил надежду, что злоумышленник будет найден, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 02:21, Вашингтон
Футбол
Черчесов оценил победу сборной России над Шотландией
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал прошедший матч с шотландской командой.
Lenta.ru вчера в 17:29
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
Дайверы, отправленные к станции, обнаружили вместо нее остатки порванного кабеля для передачи данных.
РИА Новости 00:07
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости вчера в 17:41
Политика
Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции
REGNUM вчера в 14:34
Общество
Норкин выгнал из эфира НТВ устроившего скандал гостя
РИА Новости вчера в 09:26
Теннис
Даниил Медведев вышел в финал US Open
Вести.Ru вчера в 19:01
Политика
Подготовка к обмену заключенными с Украиной началась в Москве
Москва начала подготовку к обмену заключенными с Киевом. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24», передает «Интерфакс».
Lenta.ru 01:54
Политика
США отказались покупать у России гиперзвуковые ракеты
Власти США заявили, что не собираются покупать гиперзвуковые ракеты у Российской Федерации.
REGNUM 00:50
Общество
На Багамах 30 человек стали жертвами урагана «Дориан»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах увеличилось до 30, ранее сообщалось о 20 погибших.
Российская газета 05 сентября в 21:33
Автоспорт
Даниил Квят: «Болид вел себя довольно хорошо, я доволен»
Думаю, можно улучшить машину к субботе и посмотреть, сможем ли выжать из нее еще немного. В целом, я доволен тем, как прошел день.
Sports.ru вчера в 13:00
Здоровье
Врачи развенчали миф о вреде соли
Канадские врачи оспорили миф о вреде соли.
Известия вчера в 23:32
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Ответные меры России на санкции Евросоюза наносят серьезный ущерб Германии, заявил в интервью газете Rheinische Post руководитель партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в земле Тюрингия Майк Моринг.
Российская газета 01:17
Политика
Китай заявил о готовности закупить американскую сельхозпродукцию
Небольшое количество американской сельхозпродукции предложили закупать власти Китая перед новым раундом двухсторонних переговоров с США.
Известия 00:58
Политика
Белоруссия выдвинула России жесткие условия по поставкам нефти
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна прорабатывает новые варианты поставок нефти через Польшу и Прибалтику.
Ruposters.ru вчера в 10:56
Космос
Потеряна связь с индийским посадочным лунным модулем
Глава Индийской организации космических исследований Кайласавадиву Сиван сообщил, что на последнем этапе операции по посадке на поверхность Луны была потеряна связь с посадочным модулем "Викрам".
Вести.Ru вчера в 17:31
Общество
Приморье готовится к тайфуну «Линлин»
Известия 04 сентября в 07:18
Технологии
X5 открыла умный магазин «Пятерочка» без кассиров
Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group открыл экспериментальный магазин «Пятерочка» без кассиров с полностью автоматизированной системой покупок, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ретейлера.
CRE.RU вчера в 10:02
Здоровье
О дефиците вакцины от бешенства в Брянске узнала вся Россия
Как заверили Светлану Бурцеву в больницах, в Брянске не будет вакцины до конца октября.
Городской телеканал (Брянск) 01:37
Космос
Австралийцы получили деньги на глобальную сеть своих наноспутников
Красная весна вчера в 15:07
Гаджеты
Модули DDR4 SDRAM на чипах Samsung A-die начали появляться в продаже
Первые модули на чипах M-die добрались до розницы в июне, а на днях в продаже была замечена память, где применяются наиболее прогрессивные на данный момент микросхемы Samsung A-die.
3DNews вчера в 14:10
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 вчера в 11:02
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии заявил, что сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что он сожалеет о женитьбе на русской королеве красоты Оксане Воеводиной.
Телеканал 360° вчера в 20:14
Армия и оружие
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Культура
Соловьев раскритиковал Дудя за фильм о Беслане
Известия 05 сентября в 19:57
Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве на Филиппинах
Не менее четырех человек получили ранения в результате взрыва самодельной бомбы на юге Филиппин, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление местной полиции.
REGNUM вчера в 22:20
Происшествия
У Boeing возникли проблемы при испытаниях нового лайнера
Российская газета вчера в 22:59
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Здоровье
Императрице Японии сделают операцию по удалению рака груди
Газета.Ru вчера в 23:37