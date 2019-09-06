Политика
РИА НовостиПутин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения
Президент России Владимир Путин позвонил председателю Центризбиркома Элле Памфиловой, чтобы поддержать ее после нападения неизвестного преступника на ее дом. Глава государства выразил надежду, что злоумышленник будет найден, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Читать в источнике
Оценить55
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 21:39, Вашингтон
Армия и оружие
Израиль атаковал цели в секторе Газа в ответ на ракетный обстрел
В свою очередь израильские военные нанесли ответный удар по целям движения ХАМАС в северной части сектора Газа, сообщается в Twitter-аккаунте Армии обороны Израиля.
РБК 21:25
Армия и оружие
В Анапе начнут собирать микроспутники для военных
В Анапе наладят производство малозаметных микроспутников, которые будут менее уязвимы для противоспутникового оружия.
Кубань 24 11:02
Политика
США не планируют покупать гиперзвуковые ракеты у России
РИА Новости 19:50
Армия и оружие
В США оценили мощность российской ракеты «Булава»
Американский портал "We are the mighty" опубликовал статью, посвящённую российской ракете "Булава".
ИнфоСМИ 11:37
Происшествия
На главу ЦИК Эллу Памфилову накануне выборов совершено нападение
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что накануне выборов в Московскую городскую Думу на дом Эллы Памфиловой, занимающей пост Главы Центральной избирательной комиссии, было совершено разбойное нападение.
Наша версия 07:02
Шоу-бизнес
Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова
Уже несколько недель пресса и общественность обсуждают свадьбу Ксении Собчак и Константина Богомолова.
OAnews вчера в 09:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.
Российская газета 04 сентября в 22:00
Футбол
Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО
Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
Политика
В Германии оценили последствия от ответных санкций России
Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия 20:05
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия 12:56
Теннис
Даниил Медведев впервые в карьере вышел в финал US Open
РИА Новости 18:59
Политика
Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма
КП - Крым вчера в 06:49
Космос
Робот «Федор» вернулся на Землю
Российский робот "Федор" возвратился на Землю на корабле "Союз МС-14" с Международной космической станции, сообщил "Роскосмос".
РИА Новости 17:41
Политика
В конгрессе США призвали Трампа ввести новые санкции против России
Президента США Дональда Трампа призвали ввести новые антироссийские санкции в отношении людей, ответственных за «нарушения прав человека» в ходе протестов в Москве.
URA.Ru вчера в 23:46
Общество
Стало известно, какое влияние на Приморье окажет тайфун «Линлин»
Primpress.ru 19:07
Экономика
Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
RT на русском вчера в 03:44
Футбол
Шотландия — Россия 1:2
Футболисты сборной России на выезде добились волевой победы над командой Шотландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:36
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин разработал новый законопроект c предварительным рабочим названием «О гарантированном пенсионном продукте», сообщили в пресс-службе ведомства.
РБК 13:50
Транспорт
В Краснодаре прошел ливень с градом
В Краснодаре около 15:30 начался ливень с градом диаметром до 1 см. Осадки сопровождаются шквалистыми порывами ветра, которые повалили несколько деревьев.
Кубань 24 09:01
Авто
Названы 7 причин, почему задний привод до сих пор не вымер
МедиаПоток 11:47
Политика
Путин потребовал выдержать сроки строительства космодрома Восточный
Возвращаясь конкретно к Восточному, Владимир Путин подчеркнул: строящаяся наземная инфраструктура космодрома должна соответствовать самым современным требованиям и стандартам.
Российская газета 09:46