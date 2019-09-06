Политика

РБКРБКПутин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

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Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

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Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

RT на русском15:52

Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

Телеканал 360°15:52

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБК15:53

Путин позвонил Памфиловой после вести о нападении на нее

РЕН ТВ15:47

Путин позвонил Памфиловой после нападения на нее

Московский Комсомолец16:01
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Элла Памфилова отбивалась от грабителя стулом

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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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