Политика

РБКРБКПутин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

ТАССвчера в 15:45

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

РИА Новостивчера в 15:47

Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

RT на русскомвчера в 15:52

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБКвчера в 15:53

Путин позвонил Памфиловой после вести о нападении на нее

РЕН ТВвчера в 15:47

Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

Телеканал 360°вчера в 15:52

Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

Известиявчера в 16:39
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Политика

Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Армия и оружие

Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии

Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Происшествия

Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому

Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Политика

Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия

Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория

РИА Новости 00:07
Здоровье

В Узбекистане усилят контроль за незаконным оборотом лекарств

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Казахстане было инициировано следственное разбирательство в связи с незаконной продажей казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана.
REGNUM 02:52
Политика

Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17

В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ 05 сентября в 07:34
Культура

Лидер Pink Floyd представил в Венеции фильм о себе

РЕН ТВ вчера в 13:04
Общество

Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой

РИА Новости вчера в 00:29
Экономика

Минфин рассказал о новой пенсионной системе

Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Политика

Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Кино

На Венецианском кинофестивале объявят победителей

ТАСС вчера в 17:02
Политика

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов

Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Теннис

US Open. Медведев и Надаль вышли в финал

В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Политика

Автобусы с украинскими заключенными прибыли во «Внуково»

Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехала на аэродром «Внуково» в Москве.
BFM.ru 02:36
Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева ушла от Меладзе

Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Авто

В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер

Автоновости дня вчера в 07:51
Общество

Компания РПЦ получила лицензию на производство вина

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Политика

Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы

Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Гаджеты

Назван самый продаваемый смартфон в мире

Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Армия и оружие

Один боевик ВСУ погиб, еще один ранен в Донбассе за минувшие сутки

ИА Новороссия вчера в 02:36
Общество

В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей

В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Технологии

Международный саммит MERLION IT Solutions Summit собрал более 1800 участников

6 сентября завершил свою работу Международный саммит MERLION IT Solutions Summit, прошедший в Московской школе управления Сколково.
3DNews 02:03
Технологии

X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»

Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Футбол

Нидерланды в результативном матче обыграли Германию

В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Происшествия

Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК

В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
Известия вчера в 14:17
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о заключении

Взгляд.ру 03:21
Шоу-бизнес

Лолита назвала причину расставания с мужем

РИА Новости 03:18
Политика

Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам

Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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