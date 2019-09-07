Политика
РБКПутин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения
Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Политика
Кирилл Вышинский вылетает из Киева в Москву
Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, освобожденный в конце августа украинским судом, в ближайшее время вылетит из Киева в Москву.
Lenta.ru 03:24
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Армия и оружие
Российские наемники приготовились к решающей битве в Сирии
Отмечается, что в случае успеха операции, которая рассчитана на несколько месяцев, президент Сирии Башар Асад значительно укрепит свои позиции и сможет прекратить разговоры о своей отставке.
Lenta.ru вчера в 10:25
Происшествия
Участник смертельной аварии с гонщиком Юбером введен в кому
Американский пилот "Формулы-2" Хуан Мануэль Корреа, ставший участником смертельной аварии с Антуаном Юбером, не может самостоятельно дышать, он введен в искусственную кому.
Российская газета 03:26
Политика
Названы требования Трампа к Зеленскому
Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru вчера в 12:44
Происшествия
Со дна Балтийского моря исчезла подводная обсерватория
РИА Новости 00:07
Здоровье
В Узбекистане усилят контроль за незаконным оборотом лекарств
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2019 года в Казахстане было инициировано следственное разбирательство в связи с незаконной продажей казахстанского инсулина в аптеках Узбекистана.
REGNUM 02:52
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ 05 сентября в 07:34
Культура
Лидер Pink Floyd представил в Венеции фильм о себе
РЕН ТВ вчера в 13:04
Общество
Роструд назвал сферы, где больше всего вакансий с высокой зарплатой
РИА Новости вчера в 00:29
Экономика
Минфин рассказал о новой пенсионной системе
Как отметили в Минфине, в рамках новой системы у россиян будет возможность присоединить к гарантированному пенсионному продукту накопления из системы обязательного пенсионного страхования.
Газета.Ru 01:59
Политика
Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена
Ранее 6 сентября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский помиловал граждан, которых Киев должен освободить в обмен на аналогичный жест Москвы.
Известия вчера в 12:56
Кино
На Венецианском кинофестивале объявят победителей
ТАСС вчера в 17:02
Политика
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов
Умер бывший губернатор Приамурья Анатолий Белоногов. Он скончался в возрасте 80 лет.
RT на русском 02:41
Теннис
US Open. Медведев и Надаль вышли в финал
В пятницу на US Open Даниил Медведев обыграл Григора Димитрова и первым из русских игроков после Марата Сафина вышел в финал «Шлема».
Sports.ru вчера в 11:23
Политика
Автобусы с украинскими заключенными прибыли во «Внуково»
Колонна из автобусов, в которых, предположительно, могут находиться участники обмена между Россией и Украиной, в сопровождении полиции заехала на аэродром «Внуково» в Москве.
BFM.ru 02:36
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Авто
В России появится ультрабюджетный немецкий кроссовер
Автоновости дня вчера в 07:51
Общество
Компания РПЦ получила лицензию на производство вина
Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка выдала ООО «Мезыбь» (принадлежит структурам РПЦ) лицензию на производство и поставки вина.
Ведомости вчера в 06:19
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Гаджеты
Назван самый продаваемый смартфон в мире
Первое место по продажам занял iPhone XR — всего в первом полугодии 2019 было продано 26,9 миллиона аппаратов.
Ferra вчера в 11:57
Армия и оружие
Один боевик ВСУ погиб, еще один ранен в Донбассе за минувшие сутки
ИА Новороссия вчера в 02:36
Общество
В России увеличили премии для молодых учёных до 1 млн рублей
В России увеличили размер премий для молодых учёных в области науки и техники с 500 тысяч рублей до 1 млн рублей.
RT на русском 03:35
Технологии
Международный саммит MERLION IT Solutions Summit собрал более 1800 участников
6 сентября завершил свою работу Международный саммит MERLION IT Solutions Summit, прошедший в Московской школе управления Сколково.
3DNews 02:03
Технологии
X5 начала тестировать магазин без кассиров «Пятерочка с собой»
Крупнейший российский ритейлер открыл экспериментальную «Пятерочку» – магазин с полностью автоматизированной системой покупок, без кассиров.
Ведомости вчера в 09:40
Футбол
Нидерланды в результативном матче обыграли Германию
В составе хозяев забивали Серж Гнабри и Тони Кроос, который реализовал пенальти У Нидерландов отличились Френки де Йонг, Джонатан Та, Дониэлл Мален и Джорджиньо Вейналдум.
LiveSport.ru вчера в 16:56
Происшествия
Дело о нападении на Памфилову будет передано из МВД в СК
В Генпрокуратуре РФ приняли решение передать уголовное дело о нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову из МВД в Следственный комитет.
Известия вчера в 14:17
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о заключении
Взгляд.ру 03:21
Шоу-бизнес
Лолита назвала причину расставания с мужем
РИА Новости 03:18
Политика
Иран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам
Представитель Организации атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди сообщил, что Тегеран не намерен ограничивать доступ МАГАТЭ к ядерным объектам.
RT на русском 03:22