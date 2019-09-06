Политика

РБКРБКПутин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

ТАСС15:45

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

РИА Новости15:47

Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

RT на русском15:52

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБК15:53

Путин позвонил Памфиловой после вести о нападении на нее

РЕН ТВ15:47

Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

Телеканал 360°15:52

Путин позвонил Памфиловой после нападения на нее

Московский Комсомолец16:01
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Футбол

«Челси» хочет продлить контракт с Эмерсоном

Контракт, предположительно, будет продлен до 2023 года. Зарплата Эмерсона возрастет с 3,9 до 5 миллионов евро (плюс бонусы) за сезон.
Soccer.ru 13:51
Экономика

Безработица в США в августе ожидаемо сохранилась на уровне июля в 3,7%

Безработица в США в августе сохранилась на уровне предыдущего месяца в 3,7%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 130 тысяч, сообщает министерство труда страны.
ПРАЙМ 09:29
Теннис

Даниил Медведев вышел в финал US Open

Вести.Ru 19:01
Здоровье

Прокуратура нашла в петербургской клинике просроченные лекарства

В кабинетах выявлено хранение лекарств с истекшим сроком годности, также клиника не соблюдала условия хранения лекарственных препаратов.
АБН 09:10
Общество

Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия вчера в 08:45
Политика

Путин поручил дополнительно помочь пострадавшим от паводка в Приамурье

Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные средства для оказания материальной помощи пострадавшим от паводка в Приамурье, сообщается на сайте Кремля.
РБК 14:24
Происшествия

В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Музыка

Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе

Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Происшествия

Памфилова от напавшего отбивалась стулом

Глава Центризбиркома Элла Памфилова рассказала, что в результате нападения, которое произошло в ночь на пятницу, у нее остались синяки и царапины.
Pravda.Ru 10:19
Политика

Названы требования Трампа к Зеленскому

Издание полагает, что встреча американского лидера с новым президентом Украины Владимиром Зеленским затягивается из-за позиции Белого дома: Трамп хочет, чтобы Киев признал факт своего вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году на стороне кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Lenta.ru 12:44
Армия и оружие

СМИ опубликовали фото погибших в Сирии спецназовцев

Газета.Ru 16:04
Транспорт

МВД хочет разрешить несовершеннолетним водить автомобиль

МВД предложило предоставить возможность несовершеннолетним, прошедшим обучение в автошколе и успешно сдавшим экзамены, управлять транспортом категории "В" в сопровождении опытного водителя.
Газета.Ru 17:36
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

РИА Новости 17:41
Кино

Уилл Смит вернулся в проект «Гениальность»

Культуромания 15:38
Политика

Путин выступил за либерализацию наказаний по экономическим статьям

Российский президент Владимир Путин заявил о необходимости либерализовать экономические статьи, а не заключать по ним под стражу.
Газета.Ru 02:39
Гаджеты

Названы самые продаваемые смартфоны в мире

Второе место в списке самых продаваемых смартфонов занял Samsung Galaxy A10.
Rambler News Service 15:50
Происшествия

Среди погибших на судне в Калифорнии была россиянка, сообщили СМИ

Газета.Ru 16:51
Футбол

Сборная Нидерландов победила команду Германии в матче отбора ЕВРО-2020

Футболисты сборной Нидерландов на выезде нанесли поражение команде Германии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
РИА Новости 16:57
Происшествия

«Мосгаз» объяснил происхождение запаха газа в ряде столичных районов

Запах газа, на который пожаловались жители нескольких районов Москвы, связан с превышением поставщиком уровня его одорирования (придание резкого аромата бытовому газу).
РБК 19:40
Политика

Вышинского и Сенцова включили в список обмена между РФ и Украиной

Главный редактор портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский, режиссёр Олег Сенцов и украинские моряки, задержанные за инцидент в Керченском проливе, включены в список обмена между Москвой и Киевом.
News.ru 01:24
Футбол

Акинфеев провел экскурсию по базе ЦСКА для 12-летнего болельщика

Матч ТВ 07:18
Политика

Зеленскому предложили проверить IQ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому предложили пройти тест на IQ. Подобная петиция появилась на сайте украинского лидера.
Известия 15:37
Политика

Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве

Lenta.ru 11:26
Происшествия

В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
Футбол

Футболистов Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Сегодня после выездного заседания Алексеевского районного суда стало известно, что футболистов петербургского «Зенита» Александра Кокорина и «Краснодара» Павла Мамаева освободили по УДО из Исправительной колонии 4 Белгородской области.
Невские Новости 02:59
Армия и оружие

В ДНР сообщили о двух пострадавших при обстреле со стороны ВСУ

РИА Новости 06:10
Здоровье

В США уже третий человек скончался от курения электронных сигарет

Российская газета 16:17
Происшествия

Илья Азар подал жалобу в СКР на задержавших его полицейских

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар обратился в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело против полицейских, оставивших его двухлетнего ребенка одного в квартире после задержания Азара 2 сентября.
Ведомости 10:18
Политика

США не намерены покупать гиперзвуковые ракеты у России

Газета.Ru 18:28
Политика

Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК вчера в 09:35
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Элла Памфилова
Политик
Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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