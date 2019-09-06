Политика
РБКПутин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения
Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Общество
Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel
Российская газета 07:19
Политика
Роухани: Иран вскоре сделает третий шаг по ядерной сделке
Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения о путях сохранения в силе многостороннего ядерного соглашения 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), и поэтому Тегеран продолжит реализацию собственного плана по постепенному отходу от соблюдения СВПД и вскоре объявит о третьем шаге по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки.
Евразия Daily 04 сентября в 06:43
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
Футбол
Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»
Вести.Ru 13:12
Космос
Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС
Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
Известия 15:53
Театры
Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский
6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
Футбол
Влашич помог Хорватии разгромить Словакию
Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
Советский спорт 17:00
Хоккей
Воробьев сменит Яндача на посту главного тренера «Металлурга»
Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
РИА Новости 14:56
Политика
Кравчук назвал главную ошибку властей Украины
Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
Известия 15:57
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Константина Меладзе
Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
Известия 12:54
Футбол
Месси изучает возможность ухода в «Ньюэллс Олд Бойз» в 2020 году
ProstoProSport 12:52
Футбол
Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020
Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
Российская газета 16:42
Музыка
Гитарист Дэн Уорнер умер возле сцены после концерта
Гитарист Дэн Уорнер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа после выступления в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде, пишет издание Billboard.
Известия 16:23
Общество
Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя
В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Политика
Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17
В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
Наука
Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей
Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
N+1 14:18
Здоровье
Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств
Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Происшествия
В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек
Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
Происшествия
В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку
РИА Новости 05:05
Авто
Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3
В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.
SpeedMe вчера в 22:53
Транспорт
МВД предложило изменить правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru 13:32
Авто
В ОАЭ представили особый BMW M760Li xDrive Atlantis Blue
Стильный цвет кузова Atlantis Blue творит чудеса на величественном седане, а также отвлекает нас от огромной глянцевой решетки.
32CARS.ru 05:23