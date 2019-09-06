Политика

РБКРБКПутин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Путин в разговоре с Памфиловой выразил надежду на поимку напавшего на нее

ТАСС15:45

Путин позвонил Памфиловой из-за совершенного на нее нападения

РИА Новости15:47

Путин позвонил Памфиловой и выразил надежду на поимку напавшего на неё

RT на русском15:52

Путин выразил надежду, что напавшего на Памфилову скоро поймают

Телеканал 360°15:52

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

РБК15:53

Путин позвонил Памфиловой после вести о нападении на нее

РЕН ТВ15:47

Путин позвонил Памфиловой после нападения на нее

Московский Комсомолец16:01
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:05, Вашингтон
Общество

Человек-паук официально покинул киновселенную Marvel

Российская газета 07:19
Политика

Роухани: Иран вскоре сделает третий шаг по ядерной сделке

Иран и Европа вряд ли достигнут соглашения о путях сохранения в силе многостороннего ядерного соглашения 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД), и поэтому Тегеран продолжит реализацию собственного плана по постепенному отходу от соблюдения СВПД и вскоре объявит о третьем шаге по сокращению своих обязательств в рамках ядерной сделки.
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Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой. Об этом в пятницу, 6 сентября, сообщает ТАСС.
Lenta.ru 14:28
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Рамзан Кадыров позвал Кокорина и Мамаева в «Ахмат»

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Робот «Федор» на корабле «Союз» покинул МКС

Корабль «Союз МС-14» с роботом «Федор» на борту вечером 6 сентября отчалил от Международной космической станции (МКС), в ночь на 7 сентября ожидается его приземление в Казахстане.
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Мурманскую область посетит министр культуры Владимир Мединский

6 сентября столицу Заполярья посетит министр культуры РФ Владимир Мединский.
Невские Новости 04 сентября в 13:00
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Влашич помог Хорватии разгромить Словакию

Сборная Хорватии на выезде обыграла Словакию 4:0. Победный гол на пятой минуте провел полузащитник ЦСКА Никола Влашич.
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Чех Йозеф Яндач отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского "Металлурга", команду возглавит Илья Воробьев, сообщается на официальном сайте клуба КХЛ.
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Кравчук назвал главную ошибку властей Украины

Игнорирование интересов некоторых регионов страны является главной ошибкой украинских политиков в последнее время, заявил первый президент Украины Леонид Кравчук.
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Бывшая участница группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева заявила, что больше не сотрудничает с продюсером Константином Меладзе.
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Украина отказалась передать России одного заключенного в рамках обмена

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Футбол

Россияне обыграли шотландцев в отборе на Евро-2020

Команда Станислава Черчесова одержала волевую победу в гостях над Шотландией - 2:1. Голы у россиян забили Артем Дзюба и Юрий Жирков.
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Гитарист Дэн Уорнер умер возле сцены после концерта

Гитарист Дэн Уорнер умер в возрасте 65 лет от сердечного приступа после выступления в своем любимом баре Shenanigans в Голливуде, пишет издание Billboard.
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Принцесса Шарлотта пойдет в школу и получит новое имя

В этот четверг, 5 сентября, четырехлетняя Шарлотта впервые переступит порог престижной школы Thomas's Battersea, где уже учится ее старший брат Джордж.
Газета.Ru 04 сентября в 13:32
Политика

Суд в Киеве освободил свидетеля по делу MH17

В конце июля украинский прокурор Олег Пересада говорил, что Цемах станет свидетелем на международном процессе по делу о крушении MH17.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 07:34
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Т-регуляторные клетки предотвратили фиброз кожи мышей

Международная группа исследователей показала, что Т-регуляторные клетки кожи подавляют этот процесс у мышей.
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Здоровье

Минздрав уточнил порядок получения незарегистрированных в РФ лекарств

Министерство здравоохранения РФ разработало порядок выписки рецептов на незарегистрированные в России медицинские препараты.
Известия 12:46
Происшествия

В Германии загорелось судно с российским экипажем, погиб один человек

Один человек погиб, двое получили тяжелые ожоги при пожаре на грузовом судне Kelly на Эльбе в Германии, экипаж состоял из 11 россиян и двух украинцев, сообщило в пятницу немецкое агентство dpa.
РИА Новости 16:30
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В Вологодской области нашли пропавшую двухлетнюю девочку

РИА Новости 05:05
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Mini возродит имя Traveler для минивэна на базе BMW i3

В чисто электрической форме новая модель Mini станет наследником BMW i3.
SpeedMe вчера в 22:53
Транспорт

МВД предложило изменить правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 15:19
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Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Три подводные лодки ВМФ России из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.
Lenta.ru вчера в 08:45
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Эддоллс: похоже, что прохладная погода подходит машине «Торо Россо»

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В Томске завели дело против ударившего кулаком по машине подростка

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Жертвами выехавшей на тротуар машины в Берлине стали четверо человек

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Сборная России лишилась шансов на выход в плей-офф ЧМ по баскетболу

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Элла Памфилова
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Советский и российский политик. Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с 28 марта 2016 года.
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