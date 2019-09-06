Президент России Владимир Путин позвонил главе ЦИК Элле Памфиловой и выразил ей слова поддержки в связи с нападением неизвестного на ее дом в Подмосковье. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Путин позвонил Памфиловой после совершенного на нее нападения

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