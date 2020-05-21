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ИнтерфаксИнтерфаксПутин предлагает снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

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Владимир Путин
Прошу правительство совместно с Банком России проработать вопрос о снижении ставки по образовательным кредитам с текущих более чем восьми процентов до трех процентов и продлить срок погашения таких кредитов.
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