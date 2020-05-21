Коронавирус
ИнтерфаксПутин предлагает снизить до 3% ставку по образовательным кредитам
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Михаил Эскиндаров: Желающих оформить образовательные кредиты станет больше
Российская газетавчера в 11:00
Путин поручил проработать вопрос по снижению ставки по образовательным кредитам до 3%
Москва 24вчера в 09:28
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Здоровье
В Свердловской области умер седьмой пациент с коронавирусом
РИА Новости 19 мая в 04:59
Общество
В России выявили 8 849 новых случаев коронавируса за сутки
В России коронавирус за сутки подтвердился ещё у 8 849 человек в 84 регионах.
Клопс вчера в 03:35
Экономика
«Роснефть» приписала заголовку РБК ущерб на 43 млрд рублей
Компания «Роснефть» потребовала от РБК возместить репутационный вред, нанесенный публикацией с заголовком «Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти"».
Adindex.ru вчера в 12:43
Политика
Небензя напомнил, кто открыл путь к воссоединению Крыма и России
Киевский Майдан, добившийся свержения Виктора Януковича, открыл путь к воссоединению Крыма с Россией, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Российская газета 01:28
Футбол
Жиру останется в «Челси» до 2021 года
Лондон, 20 мая 2020, 21:54 — REGNUM Руководство «Челси» продлило контракт с 33-летним таранным форвардом сборной Франции Оливье Жиру до конца сезона 2020/21.
REGNUM 20 мая в 14:54
Происшествия
Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемому в убийстве двух девушек
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве двух девушек, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.
ТАСС 04:03
Авто
Nissan планирует сократить свыше 20 тыс. сотрудников
Планы по увольнению свыше 20 тыс. работников по всему миру обнародовал японский автопроизводитель Nissan Motor Co, 22 мая сообщило японское информагентство Киодо со ссылкой на источник в компании.
ИА Красная Весна 03:06
Общество
Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса
Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы.
Lenta.ru вчера в 10:38
Экономика
Правительство оставило Сечина во главе «Роснефти» еще на пять лет
Сечин возглавил компанию в мае 2012 года. До этого он несколько лет был её председателем совета директоров.
Интерфакс 20 мая в 06:57
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Общество
Российскую вакцину от COVID-19 испытали на людях
По словам Гинцбурга, ученые ввели себе вакцину сами —для собственной защиты от коронавируса, чем для исследований.
Вести.Ru 02:05
Общество
Глава Башкирии внес изменения в указ о режиме повышенной готовности
Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
REGNUM 01:33
Финансы
Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций
Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты.
Вести.Ru вчера в 08:54
Энергетика
Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 01:09
Политика
Трамп: США выходят из Договора по открытому небу
Вашингтон, 21 мая 2020, 19:51 — REGNUM Президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты выходят из Договора по открытому небу.
REGNUM вчера в 12:51
Футбол
У нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка обнаружили коронавирус
По итогам общекомандного тестирования игроков футбольного клуба Урал врачи нашли коронавирус у нападающего команды Павла Погребняка.
Znak.com 04:04
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК вчера в 17:00
Общество
В России за сутки выявили 8894 случая коронавируса
В России за сутки выявили 8894 случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.
Афиша Daily 03:45
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU 20 мая в 22:34
Общество
Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля
Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".
ТАСС 03:55
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы
Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи.
Bimru.ru 20 мая в 08:22
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая
Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.
РИА Новости 03:25
Общество
Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
РБК 00:25
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой
Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.
Paparazzi.ru 03:15
Общество
Число смертей от коронавируса за сутки побило новый рекорд
В России за сутки от коронавирусной инфекции умерли 150 человек, сообщает оперативный штаб.
РБК 03:40
Общество
Попова: прививать от коронавируса начнут с групп риска
В России первоочередная вакцинация от коронавируса будет предусмотрена для групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ вчера в 20:24