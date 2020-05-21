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Путин предлагает снизить до 3% ставку по образовательным кредитам

Футбол Жиру останется в «Челси» до 2021 года Лондон, 20 мая 2020, 21:54 — REGNUM Руководство «Челси» продлило контракт с 33-летним таранным форвардом сборной Франции Оливье Жиру до конца сезона 2020/21.

Происшествия Суд в Екатеринбурге продлил арест обвиняемому в убийстве двух девушек Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил арест мужчине, обвиняемому в убийстве двух девушек, передает корреспондент ТАСС со ссылкой на онлайн-трансляцию из зала суда.

Авто Nissan планирует сократить свыше 20 тыс. сотрудников Планы по увольнению свыше 20 тыс. работников по всему миру обнародовал японский автопроизводитель Nissan Motor Co, 22 мая сообщило японское информагентство Киодо со ссылкой на источник в компании.

Общество Кадырова поместили под медицинское наблюдение из-за коронавируса Глава Чечни Рамзан Кадыров помещен под медицинское наблюдение из-за подозрения на заражение коронавирусом, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах Москвы. 1,2K

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 435

Финансы Минфин проведет масштабные размещения гособлигаций Выросшие расходы для поддержки населения и экономики увеличат сумму размещения гособлигаций. Часть средств пойдет на национальные проекты. 3

Энергетика Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5% Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель. 17

Футбол У нападающего ФК «Урал» Павла Погребняка обнаружили коронавирус По итогам общекомандного тестирования игроков футбольного клуба Урал врачи нашли коронавирус у нападающего команды Павла Погребняка.

Экономика Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года. 428

Общество В России за сутки выявили 8894 случая коронавируса В России за сутки выявили 8894 случая коронавируса в 84 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по ситуации с заболеванием.

Общество Всероссийский онлайн-выпускной в вузах может состояться 4 июля Всероссийский выпускной, который в целях профилактики распространения коронавируса пройдет в формате онлайн, может состояться 4 июля, заявил в пятницу глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в программе "Диалог" на телеканале "Россия-24".

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 9

Политика Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос 26 мая Экс-президента Украины Петра Порошенко вызвали на допрос в Госбюро расследований 26 мая по делу о незаконном перемещении через границу коллекции картин, сообщила в пятницу пресс-служба бюро.

Шоу-бизнес Филипп Киркоров прокомментировал смерть сына Светланы Моргуновой Два дня назад стало известно о том, что сын народной артистки Светланы Моргуновой умер от коронавируса.