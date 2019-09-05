Политика
ИзвестияПутин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что ранее предлагал американскому коллеге Дональду Трампу купить российский ударный гиперзвуковой комплекс. Однако тот ответил, что у США такое оружие тоже вскоре появится.
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Общество
Правительство нашло деньги для закупки импортных лекарств для детей
Глава правительства признал, что ряд лекарств, необходимых для детей, которые страдают от хронических заболеваний с болевыми и судорожными симптомами, в России не производятся.
РБК 07:54
Происшествия
В ФБК заявили об обысках в офисе и в студии «Навальный Live»
Сотрудники правоохранительных органов вечером 5 сентября пришли в офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), студию канала «Навальный Live» и московский штаб Алексея Навального.
РБК 12:59
Футбол
Форвард «Сочи» Карапетян забил Италии и получил красную карточку
На 11 минуте хозяева открыли счет, но позже пропустили. У армянской команды мяч забил форвард «Сочи» Александр Карапетян.
Бомбардир.ру 13:11
Общество
Во Владикавказе произошла давка на распродаже в ТЦ
В торговом центре Владикавказа произошла давка и потасовка во время распродажи одежды по принципу «одна вещь — один рубль», местные власти порекомендовали предпринимателям заботиться о здоровье граждан на подобных мероприятиях.
RT на русском 12:17
Гаджеты
Nokia выпустила необычный кнопочный телефон с WhatsApp
Российская газета 12:20
Происшествия
Под завалами обрушившегося здания в Подмосковье находятся три человека
В Главном управлении МЧС по Московской области сообщили, что под завалами здания, обрушившегося в городском округе Сергиев Посад, находятся трое рабочих.
RT на русском 09:28
Происшествия
На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25
Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Авто
Scania против MAN и Volvo: кто победит — газ или электричество
АвтоВзгляд вчера в 09:31
Армия и оружие
В Эстонии обнаружили секретную базу спецназа США
Российская газета вчера в 15:19
Политика
В Пентагоне назвали Россию главной угрозой для США в киберпространстве
Юридический советник Агентства национальной безопасности при Пентагоне Гленн Герстелл заявил, что Россия представляет главную угрозу для кибербезопасности США.
RT на русском 12:29
Политика
К задержанному в Неаполе россиянину пустили дипломатов
Российские дипломаты получили консульский доступ к задержанному в Италии сотруднику Объединенной двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», Александру Коршунову.
BFM.ru 08:53
Общество
Умер первый исполнитель песни «Снег кружится» Юрий Петерсон
Петерсон - первый исполнитель песни "Снег кружится".
ТАСС 13:35
Происшествия
Прокуратура запросила сроки для убийц многодетной матери в Псебае
Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об убийстве многодетной матери Натальи Дмитриевой продолжаются.
КП - Кубань 11:05
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Прогулочный катер затонул в Крыму
RT на русском 08:17
Происшествия
В Казани грузовик въехал в людей около рынка
В Казани грузовик выехал на тротуар, где протаранил людей, торгующих на рынке.
РБК 11:28
Политика
Путин предостерег Зеленского от преследования оппозиции
Президент России Владимир Путин предостерег власти Украины от «закручивания гаек» в отношении парламентской оппозиции.
Lenta.ru 07:58
Общество
Греф призвал отменить экзамены в школах
Глава Сбербанка Герман Греф считает необходимым отказаться от классической системы экзаменов в школах.
Коммерсантъ 01:34
Футбол
ЦСКА не заинтересован в услугах Жонатаса
По информации «СЭ», ЦСКА не заинтересован в услугах бразильского форварда Жонатаса. Ранее игрок прилетел в Москву в поисках нового клуба.
Спорт-Экспресс 12:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова купит виллу на Бали за 20 миллионов рублей
Известная певица Ольга Бузова планирует купить недвижимость на Бали. Артистка уже присмотрела себе виллу на берегу моря.
Территория новостей 12:15
Общество
Сочинцев предупредили о непогоде
Непогода придет на курорт сегодня вечером и продержится до конца 6 сентября 2019 года.
КП - Кубань 06:42
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
Актриса Анастасия Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологическом заболевании, сообщает «КП-Екатеринбург».
Суть событий вчера в 12:14
Политика
Российское посольство в Софии прокомментировало заявление МИД Болгарии
Посольство России в Болгарии выразило недоумение в связи с заявлением болгарского внешнеполитического ведомства о выставке к юбилею освобождения Восточной Европы, которая пройдёт в Российском культурно-информационном центре.
RT на русском 03 сентября в 23:47
Общество
Названы темы итогового сочинения для 11-классников
Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.
Российская газета 08:01
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru 04:34
Происшествия
Военный вертолет Ми-8 разбился в Саратовской области
На аэродроме в Саратовской области совершил жесткую посадку военный вертолет Ми-8, передает ТАСС со ссылкой на источник в местных правоохранительных органах.
Ведомости 08:22