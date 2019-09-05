Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Эксперт отметил сарказм в словах Путина о предложении Трампу купить гиперзвуковое оружие

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Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

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Путин сообщил о предложении Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

РБК06:50

Путин рассказал о предложении Трампу купить у России оружие

RT на русском06:35

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

РЕН ТВ06:52

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Lenta.ru06:13
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 22:53, Вашингтон
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