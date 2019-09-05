Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

Культура AP: еще 11 женщин обвинили Пласидо Доминго в домогательствах Еще 11 женщин выдвинули в отношении испанского оперного певца Пласидо Доминго обвинения в сексуальных домогательствах.

Экономика Путин сообщил о запуске ипотеки под 2% на Дальнем Востоке Президент России Владимир Путин поручил запустить ипотеку под 2% для молодых семей, живущих на Дальнем Востоке.

Общество Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру В кубанских СМИ в среду появилась публикация, что онкобольного жителя Сочи по решению суда выселили из пансионата "Нептун", где ему было предоставлено временное жилье после того, как его дом был изъят властями в период строительства объектов Зимней Олимпиады в Сочи, жилье из маневренного фонда было предоставлено семье мужчины в 2011 году по распоряжению мэра Сочи.

Политика Собчак приехала в Киев и рассказала о принадлежности Крыма Телеведущая Ксения Собчак приняла участие в программе Евгения Киселева «Личный код» в Киеве, где ее спросили о принадлежности Крыма.

Армия и оружие Кувалда против скальпеля: истребитель МиГ-21 сравнили с F-22 Міlітаrу Watch Magazine называет МиГ-21 легким, недорогим и старым самолетом, а американский F-22 Raptor - дорогим и тяжелым, новым и сложным.

Политика МИД подтвердил арест россиянина в аэропорту Неаполя по запросу США Гражданин России Александр Коршунов был арестован в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, выданного США, подтвердили в российском МИД.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Три подводные лодки ВМФ России, дежурящие у берегов Сирии, из-за санкций получили старые советские батареи вместо импортных.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Общество Названы темы итогового сочинения для 11-классников Министр просвещения Ольга Васильева назвала пять открытых направлений для тем итогового сочинения.

Политика Путин заявил о праве молодёжи на протесты Президент России Владимир Путин заявил, что молодёжь имеет право на протесты в рамках законодательства.

Футбол ФИФА объявила номинантов на попадание в команду года Международная федерация футбола (ФИФА) объявила список номинантов на попадание в команду года по версии организации.

Политика Медведчук обсудил на встрече с Путиным вопрос обмена с Украиной Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил с ним вопрос обмена заключенными и пленными между Россией и Украиной.

Общество Росстат сообщил о росте неформальной занятости в России Доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, во втором квартале 2019 года выросла почти на 1,5 млн человек (по сравнению с предыдущим кварталом) и составила 21,3% от общей численности занятых.

Общество В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом В Поволжье и сибирских регионах, как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, уже начались ночные заморозки.

Армия и оружие Украинский гранатомет попал к террористам раньше поступления в войска Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки нигерийских исламистов из «Боко харам» (террористическая организация, запрещена в РФ) на год раньше, чем был официально поставлен в Вооруженные силы Украины, заявил глава антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков на второй конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

Происшествия В поселке под Владимиром, где в ДТП погибли подростки, объявили траур Траур объявлен в поселке Мелехово во Владимирской области, где автомобиль BMW сбил насмерть двоих подростков на пешеходном переходе, в школе, где учились дети, отменены занятия, сообщил РИА Новости в четверг зампредседателя районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Антон Судьин.

Общество Медведев распорядился закупить иностранные лекарства для детей Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить денежные средства на закупку зарубежных лекарств для детей, страдающих хроническими заболеваниями с болевым и судорожным синдромами.

Киберспорт Игрок Virtus.pro может перейти в Natus Vincere Игрок состава Virtus.pro по Dota 2 Павел 9pasha Хвастунов может продолжить карьеру в Natus Vincere.

Происшествия СК возбудил дело о вымогательстве после избиений в СИЗО «Кресты» Следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве у заключённого после избиений в следственном изоляторе «Кресты» в Колпинском районе Санкт-Петербурга.

Кино Стала известна дата премьеры сиквела «Tomb Raider: Лара Крофт» Никаких деталей сюжета пока не раскрывается. Однако ожидается, что съемки фильма стартуют уже в первой половине 2020 года.

Происшествия В Подмосковье обрушилось здание, под завалами могут быть люди По сообщениям СМИ, под завалами могут находиться до четырех человек - это рабочие, которые производили демонтаж.