Политика

РИА НовостиРИА НовостиПутин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Эксперт отметил сарказм в словах Путина о предложении Трампу купить гиперзвуковое оружие

Взгляд.ру06:52

Путин рассказал, что предлагал Трампу приобрести у России гиперзвуковое оружие

ТАСС06:58

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

РИА Новости06:31

Путин сообщил о предложении Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

РБК06:50

Путин рассказал о предложении Трампу купить у России оружие

RT на русском06:35

Путин предлагал Трампу купить российское гиперзвуковое оружие

РЕН ТВ06:52

Путин предложил США купить российское супероружие

Lenta.ru06:13
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 21:23, Вашингтон
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Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
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Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar.
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В Британии из тюрьмы выпускают самую опасную педофилку

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Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году

Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
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Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы

Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
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МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина

Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
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Общество

Выселенному из временного жилья в Сочи онкобольному выделили квартиру

ТАСС вчера в 16:29
Политика

В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России

Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
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В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой

Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Политика

Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США

Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Армия и оружие

Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии

«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика

Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет

Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Наука

Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс

Физическую зависимость от алкоголя у крыс (на других животных метод пока не проверяли) можно ослабить, если вводить иглу для акупунктуры в определенную точку на передней конечности, сообщается в Science Advances.
N+1 01:48
Единоборства

Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Порье

Президент UFC Дана Уайт заявил, что Тони Фергюсон получит предложение провести бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Sportbox.RU 14:35
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Тучным россиянам посоветовали срочно привиться от гриппа

Страдающим ожирением россиянам следует одними из первых делать прививки от гриппа.
ТВ Центр 01:53
Происшествия

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП

В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Происшествия

В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области

В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи

По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Происшествия

Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд

Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Происшествия

Программист Котов получил четыре года колонии за нарушения на митингах

РИА Новости 11:20
Энергетика

Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время

Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
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В Свердловской области один человек пострадал при пожаре в двух домах

РИА Новости 13:19
Политика

В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров с Россией

В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в четверг во Владивостоке.
Вести.Ru 20:10
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В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
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Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
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Армия и оружие

Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57

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Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке

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Газета.Ru 06:48
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