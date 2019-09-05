Политика
РИА НовостиПутин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.
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Политика
На Украине хотят «запугать» Россию при помощи ракет с «камушками»
Депутат Киевсовета от партии «Свобода» Юрий Сиротюк призвал власти использовать неядерные силы Украины для «запугивания» России.
Известия 20:08
Экономика
Подорожный налог: участникам BlaBlaCar грозит уплата НДФЛ
Подоходный налог нужно брать с водителей, которые за деньги подвозят попутчиков в рамках сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar.
Известия 17:02
Общество
Прием в колледжи по 30 устаревшим специальностям прекратят в 2021 году
Минпросвещения России планирует в 2021 году прекратить набор студентов в средние специальные учебные заведения по специальностям, которые ведомство признало устаревшими.
Известия 08:45
Общество
Японцы построят в Подмосковье мусоросжигательные заводы
Как рассказал региональный министр ЖКХ Евгений Хромушин, японцы построят на территории Подмосковья современные мусоросжигательные заводы.
Lenta.ru 07:58
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на 100 кг
Несколько лет назад вес актера Александра Семчева достигал 200 кг, но к своему дню рождения в апреле он сумел сбросить 100 лишних кг.
Московский Комсомолец 06:54
Политика
МЭР ответило Мутко на критику в адрес Орешкина
Комментируя высказывание Мутко по поводу неэффективной работы главы МЭР по помощи тулунским предпринимателям, в министерстве заявили: "Минэкономразвития стоило немало усилий добиться выделения 500 млн рублей на поддержку предпринимателей Тулуна в рекордно короткий срок".
REGNUM 20:22
Наука
У левшей нашли отличия в геноме и структуре мозга
LentaChel.ru 11:50
Политика
В конгрессе призвали Трампа к новым санкциям против России
Глава комитета по международным делам палаты представителей США демократ Элиот Энгел и член палаты представителей республиканец Майкл Маккол призвали американского лидера Дональда Трампа ввести точечные антироссийские санкции из-за «нарушения прав человека» в ходе протестов в России.
RT на русском 18:08
Общество
В Иране суд расторг брак с 11-летней девочкой
Брак гражданина Ирана с 11-летней девочкой, о котором стало известно после шумихи в СМИ, расторгнут, пишет Rokna.
REGNUM 03 сентября в 17:43
Политика
Посольство России осудило арест Коршунова по запросу США
Сотрудники посольства России в США посетили госдепартамент в связи с арестом в Италии по запросу Вашингтона россиянина Александра Коршунова.
РИА Новости 16:53
Армия и оружие
Минобороны отрицает гибель российских военных в Сирии
«Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих Вооруженных сил РФ, не соответствует действительности»,— говорится в сообщении Минобороны.
Коммерсантъ 10:54
Политика
Путин предупредил о производстве Россией запрещенных ДРСМД ракет
Производство запрещенного договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности вооружения может начаться в РФ.
Телеканал 360° 06:54
Наука
Иглоукалывание и эндорфины снизили тягу к алкоголю у крыс
Физическую зависимость от алкоголя у крыс (на других животных метод пока не проверяли) можно ослабить, если вводить иглу для акупунктуры в определенную точку на передней конечности, сообщается в Science Advances.
N+1 01:48
Единоборства
Фергюсон может встретиться с победителем боя Нурмагомедов — Порье
Президент UFC Дана Уайт заявил, что Тони Фергюсон получит предложение провести бой с победителем пары Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье.
Sportbox.RU 14:35
Здоровье
Тучным россиянам посоветовали срочно привиться от гриппа
Страдающим ожирением россиянам следует одними из первых делать прививки от гриппа.
ТВ Центр 01:53
Происшествия
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП
В Ставропольском крае пять школьников попали в смертельное ДТП. Об этом 6 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на местное управление ГИБДД.
Известия 21:00
Происшествия
В Минобороны сообщили о крушении вертолета Ми-8 в Саратовской области
В сеть попало видео последствий крушения военного вертолета Ми-8, который потерпел крушение при взлете с тренировочной площадки в Саратовской области.
Газета.Ru 12:49
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС 03 сентября в 21:08
Происшествия
Прокатчик автомобилей объяснил иск к ФБК Навального на ₽1 млрд
Гендиректор компании «Флай Авто» (занимается предоставлением автомобилей в аренду) Дмитрий Леухин объяснил РБК, с чем связана подача иска против Фонда борьбы с коррупцией на 1 млрд руб.
РБК 15:13
Энергетика
Проектирование «Дальневосточного СПГ» начнется в ближайшее время
Проектирование "Дальневосточного СПГ" начнется в ближайшее время, сообщил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
РИА Новости 02:32
Политика
В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров с Россией
В правительстве Японии позитивно оценили итоги переговоров между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным, которые состоялись в четверг во Владивостоке.
Вести.Ru 20:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о заморозках и дожде со снегом
В некоторые российские регионы в ближайшие дни придут заморозки с мокрым снегом, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в интервью "Российской газете".
РИА Новости 02:02
Политика
Кадыров оценил шутку Путина про народ Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал шутку президента России Владимира Путина о народах Чечни и Дагестана и их энергии.
РБК 09:35
Армия и оружие
Летчик-испытатель поделился впечатлениями от полета на Су-57
Российский летчик-испытатель Сергей Богдан поделился впечатлениями от полета на Су-57 и раскрыл некоторые его характеристики.
Взгляд.ру 11:19
Экономика
Путин объявил об ипотеке под 2% на Дальнем Востоке
"Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в дальневосточных регионах всего под 2% годовых", - подтвердил Путин, отмечая, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос.
Газета.Ru 06:48