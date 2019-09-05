Владимир Путин заявил, что предлагал президенту США купить у России гиперзвуковое оружие.

с чего всё началось

Россия — единственная страна в мире, официально сообщившая, что располагает гиперзвуковым оружием.

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