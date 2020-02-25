с чего всё началось

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.

Экономика Несколько сахарных заводов закрываются в России Глава Союза сахаропроизводителей Андрей Бодин заявил, что в сель сельскохозяйственном сезоне 2020-2021 годов не смогут работать ряд заводов, суммарные мощности которых превышают 150 000 тонн.

Политика Эрдоган заявил о планирующейся 5 марта двусторонней встрече с Путиным "Четырехсторонняя встреча с участием (канцлера ФРГ Ангелы) Меркель и (президента Франции Эммануэля) Макрона пока еще не согласована, но мы договорились о встрече с Путиным 5 марта", - сказал Эрдоган журналистам.

Политика 66% россиян намерены участвовать в голосовании по Конституции Около 66% населения России готовы принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию, 41% намерены точно это сделать, цитирует ТАСС во вторник, 25 февраля, главу ВЦИОМ Валерия Федорова.

Финансы Курс доллара поднялся до 65 рублей Курс евро после 11.00 вторника превышал 70,6 рубля, он также поднялся сегодня к российской валюте более чем на один рубль.

Футбол Зрители освистали судей на финале Кубка легенд Болельщики, посетившие финал Кубка легенд в Москве, освистали судей, работавших на матче между сборными России и командой звёзд (5:6). Кроме того, фанаты болели против сборной России после спорных судейских решений.

Единоборства Уайлдер обвинил свой костюм в поражении от Фьюри Бывший чемпион мира в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер пожалел, что выходил на бой с британцем Тайсоном Фьюри в 20-килограммовом костюме.

Политика Представитель США в суде объяснил обвинения против Ассанжа Представитель Соединённых Штатов заявил в лондонском суде, что против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа выдвинуты обычные уголовные обвинения, а информирование им населения не оправдывает нарушения законов.

Транспорт Власти назвали стоимость строительства трассы из Краснодара в Крым Управление федеральных автомобильных дорог «Тамань» объявило конкурс на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию первого этапа скоростной автотрассы от Краснодара до Керчи.

Происшествия В Амурской области с рельсов сошли 18 вагонов с углем "25 февраля 2020 года в 07:45 по московскому времени на перегоне Тоннельный - Кундур-Хабаровский двухпутного электрифицированного участка Архара - Известковая Хабаровского территориального управления Дальневосточной железной дороги произошел сход 18 вагонов с углем грузового поезда", - говорится в сообщении.

Авто Geely начала продажи нового кроссовера Geely Icon Пока же китайская компания Geely начала продажи нового кроссовера Geely Icon на китайском рынке, где он предлагается в восьми комплектациях.

Общество В Японии скончался старейший мужчина на Земле Титэцу Ватанабэ, признанный старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса, скончался в Японии в возрасте 112 лет.

Экономика Богатейшие люди мира потеряли за день $139 млрд В понедельник 500 самых богатых людей мира потеряли в сумме $139 млрд из-за снижения индексов на фондовых торгах в США и других странах, сообщает во вторник, 25 февраля, агентство Bloomberg.

Футбол ФК «Тамбов» вышел в финал Кубка ФНЛ Судья добавил всего 3 минуты, но этого хватило Алексею Грицаенко, чтобы забить решающий гол. ФК "Тамбов" победил и вышел в финал Кубка ФНЛ.