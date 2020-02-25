Политика

ТАССТАССПутин предложил 40 кандидатам войти в новый состав Общественной палаты

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов и предложил им войти в новый состав Общественной палаты РФ. Об этом сообщается во вторник на сайте Кремля.
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"В соответствии с восьмой статьей Федерального закона от 4 апреля 2005 года № 32-Ф3 "Об Общественной палате Российской Федерации" президент определил кандидатуры 40 российских граждан, имеющих особые заслуги перед государством и обществом, и направил им предложение войти в состав Общественной палаты Российской Федерации", — говорится на сайте Кремля
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