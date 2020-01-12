Политика

РБКРБКПутин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Президент России во время визита в Сирию предложил своему коллеге Башару Асаду пригласить в Дамаск главу США Дональда Трампа.
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Путин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

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