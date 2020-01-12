Политика
РБКПутин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск
Президент России во время визита в Сирию предложил своему коллеге Башару Асаду пригласить в Дамаск главу США Дональда Трампа.
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Политика
Ушел в отставку президент Абхазии
В воскресенье,12 января подал в отставку президент Абхазии Рауль Хаджимба. Он подписал документ о сложении с себя полномочий.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
Сбережения из ПФР можно будет перенести в новую схему пенсионных выплат без потерь и комиссий, рассказал первый зампред ЦБ Сергей Швецов.
Армия и оружие
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны ВСУ
Шоу-бизнес
Анастасию Заворотнюк отправили домой
Врачи отправили актрису Анастасию Заворотнюк, страдающую онкологическим заболеванием, домой.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
Оперировавший Литвинову врач рассказал о ее состоянии после аварии
Врач Теймур Кулиев прокомментировал состояние актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которой пришлось зашивать подбородок после ДТП.
Спорт
Конькобежец Кулижников завоевал золото ЧЕ на дистанции 1000 м
Россиянин Павел Кулижников занял первое место на дистанции 1000 м на чемпионате Европы в нидерландском Херенвене.
Политика
Меркель вышла из Кремля и заговорила по-русски
Футбол
Головин начнет матч против «ПСЖ» в основе
Напомним, что стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Происшествия
Из-за прорыва трубы в Петербурге затопило проспект Непокоренных
Вода затопила проезжую часть, а краны жителей окрестных домов, наоборот, остались без холодной воды.
Спорт
Краснов и Ретивых завоевали бронзу в командном спринте в Дрездене
Российские лыжники Андрей Краснов и Глеб Ретивых стали третьими в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене.
Футбол
Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории АПЛ среди легионеров
Аргентинский нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро стал лучшим бомбардиром в истории Английской премьер-лиги (АПЛ) среди иностранных футболистов.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Авто
Появилась информация о кроссовере Geely Coolray для России
Новый кроссовер Geely Coolray, российские продажи которого начнутся в первом квартале 2020 года, будут возить к нам из Китая.
Хоккей
Ковальчук забросил первую шайбу за «Монреаль» в овертайме
Общество
На Филиппинах началась эвакуация из-за извержения вулкана
Из-за извержения вулкана Тааль началась эвакуация жителей трех филиппинских городов. Об этом сообщает телеканал CNN Philippines.
Политика
Пушков назвал «диагнозом» слова Турчинова о сбитом в Иране Boeing
Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал «диагнозом» слова бывшего секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, призвавшего привлечь к ответственности Россию за сбитый Ираном украинский Boeing.
Общество
В России изменят структуру оплаты труда учителей
Разрабатываемые поправки в Трудовой кодекс позволят прописать базовые гарантии оплаты труда педагогов на федеральном уровне.
Политика
В Абхазии призвали провести выборы президента в спокойной обстановке
Премьер-министр Абхазии Валерий Бганба призвал к проведению внеочередных выборов главы республики в спокойной обстановке.
Общество
Крупнейшая в мире пресноводная рыба признана полностью вымершей
Ученые признали полностью вымершим видом китайского веслоноса, который был известен как самая крупная пресноводная рыба на планете, сообщает Газета.ru.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Происшествия
В Тверской области загорелся гостиничный комплекс
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Шоу-бизнес
Татьяна Васильева сделала «уколы красоты»
Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин.