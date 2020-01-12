Политика

Газета.RuГазета.RuПутин предложил Асаду пригласить Трампа в Дамаск

Президент России Владимир Путин во время посещения Дамаска предложил сирийскому лидеру Башару Асаду пригласить в гости главу Белого дома Дональда Трампа, чтобы американский лидер прошел путем апостола Павла. Асад указал, что после этого "с Трампом тоже станет все нормально".
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