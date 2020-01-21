Политика

РБКРБКПутин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

Президент России Владимир Путин предложил генпрокурору Юрию Чайке перейти работать полпредом в Северо-Кавказском федеральном округе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
Читать в источнике
Комментировать577
Дмитрий Песков
Формально пока указ не подписан. Он получил предложение стать полпредом президента в Северо-Кавказском федеральном округе.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельSputnik Южная Осетия 09:03
с чего всё началось

Путин предложил Чайке стать полпредом в СКФО

Юрию Чайке предложили занять пост полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формально указ о назначении пока не подписан.
РИА Новости08:42

Подробнее о событии

Глава комитета Госдумы пожелал Чайке удачи на новом посту

РИА Новости10:42

Путин рассказал Чайке о проблемных вопросах Северного Кавказа

RT на русском08:16

Путин предложил назначить Чайку полпредом на Северном Кавказе

Ведомости08:09

Юрию Чайке предложили стать полпредом президента РФ в Северо-Кавказском округе

Интерфакс07:40

Путин предложил Чайке стать полпредом на Северном Кавказе

РБК07:37

Эксперт: Чайке в СКФО предстоит продолжить декриминализацию и вывод бизнеса из тени

ТАСС11:09

Юрия Чайку отправили на Кавказ

Коммерсантъ09:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 11:58, Ашберн
Политика

В России сменится министр просвещения

Ольга Васильева, занимавшая должность министра просвещения в правительстве Дмитрия Медведева, не войдет в новый состав кабмина.
Lenta.ru 06:23
Происшествия

В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы в отеле

Сегодня утром, 20 января, из-за прорыва трубы отопления погибли люди в мини-отеле «Карамель» в Перми, сообщила пресс-служба Министерства территориальной безопасности Пермского края.
Коммерсантъ 19 января в 22:48
Наука

Австралийские утконосы оказались под угрозой вымирания

News.ru вчера в 12:46
Футбол

Кокорин сделал хет-трик в товарищеском матче «Зенита»

Александр Кокорин, который продолжает проходить сборы перед второй частью чемпионата России вместе с питерским "Зенитом", снова отличился в товарищеской игре.
Вести.Ru 10:55
Общество

Для учителей предложили ввести понятие педагогической тайны

На правительственном координационном совете по проведению Десятилетия детства в России озвучено предложение: запретить учителям и воспитателям разглашать диагнозы и особенности развития детей и ввести на законодательном уровне понятие "педагогическая тайна", по аналогии с тайной врачебной.
Российская газета 03:21
Происшествия

В Ростове-на-Дону внепланово сел пассажирский самолет

В Ростове-на-Дону совершил внеплановую посадку пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100.
Вести.Ru 09:55
Шоу-бизнес

Брэда Питта и Дженнифер Энистон заподозрили в романе

Ранее о возобновлении отношений между Питтом и Энистон писали другие издания после их совместного посещения детского дома в Мексике.
Культуромания вчера в 03:13
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ выступила против дружбы с Россией

Глава украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Елизавета Ясько выступила против дружбы с российской стороной.
RT на русском 09:43
Происшествия

В Подмосковье девочка убежала от преследователя

Газета.Ru 11:06
Общество

В Сбербанке предостерегли от отправки фотографий банковских карт

Мошенники могут с легкостью найти номера банковских карт в Сети, так как россияне сами выкладывают их в интернет, отправляя друг другу фотографии своих карт, например, через мессенджеры.
Известия 02:12
Энергетика

Белоруссия закупила нефть у Норвегии

Белорусский государственный концерн по нефти и химии «Белнефтехим» закупил у Норвегии 80 тысяч тонн нефти.
Телеканал 360° вчера в 16:43
Политика

Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал уволить Виталия Кличко, который занимает пост мэра Киева.
Известия 09:16
Общество

Глава ПФР рассказал о сокращении числа пенсионеров

В 2020 году число пенсионеров в России сократилось на 800 тыс. человек в связи с повышением пенсионного возраста.
Газета.Ru 00:20
Кино

В разработке находится ещё один сериал по вселенной Warhammer 40 000

Игромания.ру 08:19
Экономика

Банковским вкладам пришел конец. На чем теперь зарабатывать россиянам

Экономисты уверены, что доходность банковских депозитов продолжит снижаться и проценты по ним почти не превысят инфляцию.
РИА Новости 19 января в 00:00
Футбол

«Реал» купил 18-летнего хавбека «Фламенго» Рейньера за 30 млн евро

«Реал» объявил о переходе полузащитника Рейньера из «Фламенго». 18-летний бразилец подписал контракт сроком до 2026 года.
Sports.ru вчера в 11:10
Политика

Песков объяснил спешку с принятием поправок к Конституции

Инициативы президента всегда реализуются исключительно в приоритетном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о причинах спешки с принятием конституционных поправок.
Накануне.Ru 04:35
Игры

Capcom перезапустила разработку Resident Evil 8 полгода назад

Разработку Resident Evil 8 перезапустили 6-7 месяцев назад. Над игрой работали с конца 2016 года.
CyberSport.ru 11:00
Шоу-бизнес

Сиделка рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из клиники

Сиделка из ЕМЦ, пожелавшая остаться инкогнито, рассказала о пропаже Анастасии Заворотнюк из реабилитационного центра.
Актуальные Новости 10:01
Политика

Столтенберг заявил о рекордном присутствии США в Европе с начала века

Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время выступления в Европейском парламенте.
RT на русском 11:27
Авто

Неизвестный кроссовер Renault заметили в Барселоне

Автоновости дня 01:15
Общество

Рогозин подарил Лукашенко перчатку космонавта

ТАСС 04:45
Энергетика

Белоруссия возобновила экспорт нефтепродуктов

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщил, что Минск отменил приостановку экспорта нефтепродуктов.
Инфорос 08:31
Шоу-бизнес

Счастливую Меган Маркл с сыном заметили на прогулке в Канаде

Герцогиня Сассекская, которая пока ещё не лишилась своего титула, вышла на прогулку в компании своего сына Арчи, расположившегося в сумке-бандаже, на груди у своей мамы.
Bimru.ru 10:15
Игры

Sony презентует новую PlayStation 5 февраля

RuNews24.ru 08:54
Шоу-бизнес

Кудрявцева вернулась к работе после удаления имплантов

48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева вышла на работу после операции по удалению грудных имплантов. Она около месяца провела в больнице.
ТВ Центр вчера в 05:44
Футбол

В РФС признали выборы главы РПЛ нелегитимными

В РФС признали досрочные выборы президента РПЛ, которые выиграл Сергей Прядкин, нелегитимными, сообщают «Известия» со ссылкой на собственные источники.
Bookmaker-ratings.ru 10:43
Шоу-бизнес

Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения

Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Политика Сегодня 06:08
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал, как его сын поет на французском языке

Оказывается, мальчик не просто учит французский язык, но еще и умеет исполнять на нем различные музыкальные композиции под звуки фортепиано.
Летидор 04:00
Экономика

Новая пенсионная схема может заработать с 2022 года

«Предполагается, что система заработает 1 января 2022 года»,— сказал господин Швецов в ходе совещания в Госдуме по новому плану гарантированных пенсионных накоплений (цитата по ТАСС).
Коммерсантъ 10:22
Как работают Яндекс.Новости?
Новое правительствоБольше новостей по теме
Главное