Политика

ЗаманаЗаманаПутин предложил Медведеву новую должность

Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин. Приняв новую должность, Медведев будет выше секретаря СБ Николая Патрушева.
Читать в источнике
Комментировать545

Подробнее о событии

«Медведева точно не списывают»: об отставке российского правительства

REGNUM01:31

Будущее Дмитрия Медведева

РИА Новостивчера в 14:38

Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

RT на русскомвчера в 08:46

Источники: новое правительство России сформируют по старому механизму

Московский Комсомолецвчера в 10:37

Путин предложит Медведеву занять новую должность

РБКвчера в 09:09

Совет безопасности России. История и структура

ТАССвчера в 12:11

Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза

Интерфаксвчера в 08:36
Показать все источники
Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 02:24, Ашберн
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

РИА Новости 00:19
Политика

Медведев заявил об отставке правительства

В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
BFM.ru вчера в 10:43
Политика

Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
NewInform 01:47
Политика

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным

Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
Коммерсантъ вчера в 15:52
Космос

В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты

Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
РЕН ТВ вчера в 13:32
Происшествия

Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте

Армия и полиция взяли под контроль район вблизи российского посольства в Бейруте, где проходили беспорядки.
RT на русском вчера в 20:48
Шоу-бизнес

Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз

Мэрилин Керро, участница 16-го и 17-го сезонов "Битвы экстрасенсов", в своём Instagram сообщила о рождении у неё второго ребёнка.
Discover24 вчера в 02:21
Политика

Чеченский депутат рассказал о проблемах со здоровьем Кадырова

Депутат Госдумы от Чечни рассказал о больничном Кадырова из-за проблем со здоровьем.
Ореанда-Новости вчера в 23:59
Политика

Замруководителя офиса Зеленского: «На плёнках не мой голос»

Во время совещания человек с голосом Гончарука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет примитивное понимание экономических процессов в стране.
REGNUM 01:10
Политика

WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
РИА Новости вчера в 22:58
Экономика

Аналитики спрогнозировали рост цен на жилье в 2020 году

По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
Известия вчера в 18:01
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Новокузнецке

45-летний житель Кемеровской области открыл огонь в мировом суде Новокузнецка утром 16 января.
Газета.Ru 01:48
Футбол

«Монако» с Головиным крупно проиграл «ПСЖ»

В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
Российская газета вчера в 18:07
Общество

Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты

Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
SterlitamakTime.ru вчера в 06:48
Общество

Центробанк отозвал лицензии у трех страховых компаний

Банк России отозвал лицензии у трех страховых компаний из-за их добровольного отказа от работы.
Известия 02:05
Политика

Госдеп США напомнил Турции о санкциях из-за С-400

Известия вчера в 19:14
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Lenta.ru 14 января в 14:39
Здоровье

Малышева назвала «самый хороший» рак

Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».
Lenta.ru вчера в 22:03
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Авто

Genesis представил свой первый кроссовер Genesis GV80

Корейский премиум-бренд представил свой первый кроссовер Genesis GV80.
Автоновости дня 14 января в 23:00
Гаджеты

Apple выпустила Mac Pro в горизонтальном корпусе

MobiDevices вчера в 11:36
Политика

Западные СМИ оценили послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
Российская газета вчера в 20:00
Шоу-бизнес

Мария Шукшина забрала внука, рожденного девушкой из Барнаула

Московский Комсомолец вчера в 22:50
Происшествия

Певцу Александру Серову выстрелили в ногу во время потасовки в кафе

Российская газета вчера в 04:31
Политика

Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера

При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
РИА Новости 00:11
Происшествия

На Сахалине женщину осудили на 12,5 лет за убийство годовалого ребенка

Тело ребенка обнаружили в мусорном контейнере На Сахалине женщина признана виновной в убийстве малолетней девочки, а её сожитель — в укрывательстве преступления.
SM News 01:53
Происшествия

Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области

Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
REGNUM вчера в 21:09
Гаджеты

В России разработали премиальный смартфон для экстремальных условий

Как сообщает ToDay News Ufa, новый необычный смартфон выпустила российская компания Mobile Inform Group.
ToDay News Ufa вчера в 12:53
Политика

Медведев готовил реформу политической системы

Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
News.ru вчера в 21:31
Кино

Amazon назвал актерский состав сериала «Властелин колец»

iReactor вчера в 04:04
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное