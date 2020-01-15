Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин. Приняв новую должность, Медведев будет выше секретаря СБ Николая Патрушева.

Политика Медведев заявил об отставке правительства В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».

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Космос В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.

Политика WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.

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Здоровье Малышева назвала «самый хороший» рак Телеведущая Елена Малышева рассказала о зависимости развития того или иного вида рака с группой крови человека и назвала «самый хороший».

Политика Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера При изменениях Конституции на фоне повышения значения парламента необходимо увеличить также роль премьера и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Происшествия Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.