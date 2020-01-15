Политика
ЗаманаПутин предложил Медведеву новую должность
Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин. Приняв новую должность, Медведев будет выше секретаря СБ Николая Патрушева.
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Источники: новое правительство России сформируют по старому механизму
Московский Комсомолецвчера в 10:37
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Политика
Медведев заявил об отставке правительства
В статье 117 Конституции РФ, на которую сослался Дмитрий Медведев, сказано так: «В случае отставки или сложения полномочий, правительство по поручению президента продолжает действовать до сформирования нового правительства».
Политика
Мишустин анонсировал изменения в новом правительстве
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин заявил, что в новом правительстве будут изменения.
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Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным
Владимир Путин решил доработать Россию конституционными изменениями и Михаилом Мишустиным Послание президента Владимира Путина, в котором ожидались главными новостями меры демографической поддержки, завершилось объявлением реформы системы власти в РФ — отказом от «суперпрезидентской» власти и созданием президентско-парламентской республики с новыми полномочиями Госсовета.
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В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты
Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.
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Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
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Участница «Битвы экстрасенсов» Мэрилин Керро стала мамой во второй раз
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Чеченский депутат рассказал о проблемах со здоровьем Кадырова
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Замруководителя офиса Зеленского: «На плёнках не мой голос»
Во время совещания человек с голосом Гончарука заявил, что президент Украины Владимир Зеленский имеет примитивное понимание экономических процессов в стране.
Политика
WP сообщил о желании Трампа встретиться с Путиным до своей инаугурации
Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, сообщает газета Washington Post со ссылкой на отрывки из книги двух своих журналистов, которая поступит в продажу 21 января.
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По данным аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м. В числе причин повышения — переход отрасли на проектное финансирование, а также рост НДС до 20%, отметили эксперты.
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В перенесенном матче 15-го тура чемпионата Франции "Монако" принимал "Пари Сен-Жермен". Гости одержали убедительную победу - 4:1.
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Семьи с детьми до 7 лет начнут получать новые выплаты
Со следующего года размер выплат планируется повысить до 11 тысяч рублей в месяц. Новая мера поддержки начнёт действовать уже в этом году.
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Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
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Иностранные СМИ по-разному оценили послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.
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Кудрин призвал при изменениях Конституции повысить роль премьера
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На Сахалине женщину осудили на 12,5 лет за убийство годовалого ребенка
Тело ребенка обнаружили в мусорном контейнере На Сахалине женщина признана виновной в убийстве малолетней девочки, а её сожитель — в укрывательстве преступления.
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Двое детей погибли при пожаре в Иркутской области
Двое детей погибли и один пострадал при пожаре в частном доме в посёлке Большеворонежском в Иркутской области, Об этом 16 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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В России разработали премиальный смартфон для экстремальных условий
Как сообщает ToDay News Ufa, новый необычный смартфон выпустила российская компания Mobile Inform Group.
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Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
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