Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин. Приняв новую должность, Медведев будет выше секретаря СБ Николая Патрушева.

Политика Мишустин пообещал изменения в новом правительстве Глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный накануне президентом России Владимиром Путиным на должность премьер-министра нашей страны, пообещал, что в новом правительстве будут изменения.

Политика Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Авто Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.

Политика Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.

Политика В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.

Происшествия Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.

Политика В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.

Политика Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.

Космос «Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.

Общество Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.

Политика Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.

Шоу-бизнес Елена Воробей сломала руку на концерте Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.

Происшествия Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.