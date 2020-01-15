Политика

ЗаманаЗаманаПутин предложил Медведеву новую должность

Медведев станет де-факто рабочим руководителем СБ, председатель которого — Владимир Путин. Приняв новую должность, Медведев будет выше секретаря СБ Николая Патрушева.
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«Медведева точно не списывают»: об отставке российского правительства

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Будущее Дмитрия Медведева

РИА Новостивчера в 14:38

Путин предложит Медведеву пост зампредседателя Совбеза

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Источники: новое правительство России сформируют по старому механизму

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Путин предложит Медведеву занять новую должность

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Путин предложил Медведеву должность зампредседателя Совбеза

RT на русскомвчера в 08:46

Совет безопасности России. История и структура

ТАССвчера в 12:11
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Политика

Мишустин пообещал изменения в новом правительстве

Глава ФНС Михаил Мишустин, предложенный накануне президентом России Владимиром Путиным на должность премьер-министра нашей страны, пообещал, что в новом правительстве будут изменения.
Царьград 01:49
Общество

Родители живущей в ПМЦ девочки собрались забрать ее домой

Политическая Экспертиза вчера в 02:43
Происшествия

10-летняя девочка пропала в Новосибирской области

ЧС-ИНФО 01:57
Политика

Пресс-секретарь заявил, что Кадыров проходит курс лечения

RT на русском 00:10
Политика

Создана рабочая группа для подготовки поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию России. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
DixiNews 02:05
Происшествия

На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
Piter.tv 03:12
Авто

Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили новый мотор

Новые Porsche 718 Boxster и Cayman GTS получили 4,0-литровый 6-цилитдровый силовой агрегат, который впервые дебютировал на новых Cayman GT4 и Boxster Spyde в прошлом году.
SpeedMe вчера в 22:32
Происшествия

СК завершил расследование в отношении убийц следователя Шишкиной

Известия 02:15
Политика

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
Lenta.ru 03:25
Политика

В Сеть попали «слова Гончарука» о «примитивном понимании» Зеленского

В Сети опубликована аудиозапись предположительно с совещания премьер-министра Украины Алексея Гончарука с главой Минфина Оксаной Маркаровой и руководством Национального банка Украины (НБУ), где премьер говорит, что у президента «примитивное понимание» экономики.
РБК вчера в 16:43
Происшествия

Российское посольство оказалось в эпицентре протестов в Бейруте

Посольство России в Бейруте не является центром агрессии и столкновений между демонстрантами и полицией, сообщили РИА Новости в пресс-службе дипмиссии.
РИА Новости вчера в 16:03
Спорт

Главный тренер сборной России по гандболу подал в отставку

Главный тренер мужской сборной России по гандболу Эдуард Кокшаров покинул свой пост.
Вести.Ru 03:49
Политика

В ЕП обвинили Россию в «искажении» истории Второй мировой войны

Депутат Европарламента от Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер обвинил российские власти в попытках переписать историю.
RT на русском 01:18
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Политика

Соратник Джулиани: Трамп угрожал лишить Украину помощи

Соратник Руди Джулиани, личного адвоката президента США, Лев Парнас заявил, что глава государства Дональд Трамп угрожал лишить Украину любой помощи.
Газета.Ru вчера в 23:16
Космос

«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса

Для предотвращения доступа к оперативному наблюдению осуществления на территории России различного рода конфиденциальных мероприятий в «Роскосмосе» предлагают создать базу соответствующих зарубежных спутников-шпионов, спутников-ретрансляторов и наземных станций приема, а также определить характер помех, которые необходимо создавать для недопущения наблюдения.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 00:19
Кино

Стал известен актерский состав сериала «Властелин колец»

Москва 24 вчера в 12:30
Общество

Роскачество обнаружило плесень и кишечную палочку в черном перце

В перце девяти торговых марок эксперты зафиксировали превышение допустимого по нормам Таможенного союза количества бактерий, в четырех — превышения по количеству плесени, в продукции трех марок обнаружились бактерии группы кишечной палочки и в одной — сульфитредуцирующие клостридии.
РБК 00:00
Общество

Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
РБК вчера в 05:04
Политика

Акции Яндекса взлетели на 4% после обещания о поддержке от Мишустина

Акции "Яндекса" утром в четверг взлетели более чем на 4% и обновили исторические максимумы на новостях, что кандидат на пост главы правительства РФ Михаил Мишустин похвалил компанию и обещал ей поддержку.
Интерфакс 03:20
Общество

Путин поздравил Ланового с днем рождения

РБК 03:25
Футбол

ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»

Кубань 24 вчера в 12:48
Шоу-бизнес

Елена Воробей сломала руку на концерте

Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
Вечерняя Москва вчера в 19:12
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Хоккей

Овечкин хочет всегда жить в Вашингтоне

News.ru 03:37
Политика

Мишустин не поехал на «Гайдаровский форум»

На «Гайдаровском форуме» вместо главы ФНС выступит его заместитель Алексей Оверчук. Он примет участие в сессии «Налоги в цифровом мире».
Московский Комсомолец 01:46
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК вчера в 22:48
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

РИА Новости 03:03
Политика

Климкин испугался из-за послания Путина Федеральному собранию

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "большой тревоге" из-за послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию в среду.
РИА Новости вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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