Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны. Глава государства хотел бы видеть Медведева на должности заместителя председателя Совета Безопасности.

Политика Мишустин встречается с Володиным в Госдуме Кандидат на должность премьер-министра Михаил Мишустин прибыл в Госдуму, в настоящее время проходит его встреча с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Политика Правительство России ушло в отставку Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Происшествия Неизвестные пытались ограбить банк в Санкт-Петербурге Четверо неизвестных пытались ограбить отделение финансово-кредитной организации на ул. Савушкина в Санкт-Петербурге, однако скрылись, после того как сотрудники банка оказали им сопротивление.

Политика Экс-куратор Украины в Кремле создаст новую партию в Абхазии Партия будущего В конце весны в Абхазии, где после отставки президента Рауля Хаджимбы предстоят выборы, может быть создана новая партия (рабочее название — "Будущее Абхазии"), ее основателем и координатором станет Инал Ардзинба, председатель Совета по делам молодежи при патриархе Московском и всея Руси, действительный государственный советник России.

Политика Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом России Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.

Хоккей Умарк решил покинуть «Салават Юлаев» 32-летний Умарк выступает за команду из Уфы с 2015 года. В текущем сезоне он провел 45 матчей и набрал 43 (10+33) очка.

Общество Путин предложил изменить порядок приема в медицинские вузы Порядок приема в вузы по медицинским специальностям изменится в новом учебном году, 70% бюджетных мест по специальности «Лечебное дело» и 75% мест по направлению «Педиатрия» станут целевыми, заявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

Космос В центре Млечного пути обнаружены неизвестные объекты Астрономы открыли сразу шесть объектов неизвестной природы, которые расположены в центре Млечного пути вблизи сверхмассивной черной дыры.

Общество В Гидрометцентре прогнозируют похолодание в феврале Ранее Роман Вильфанд в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Госдумы Алексея Журавлёва, который не исключил, что причиной аномальной погоды в России является применение США климатического оружия.