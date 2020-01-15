Политика

Мойка78Мойка78Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства

Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны. Глава государства хотел бы видеть Медведева на должности заместителя председателя Совета Безопасности.
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Совет безопасности России. История и структура

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Изменяя Конституцию РФ, необходимо строго определить основания, на которых президент имеет право снять председателя правительства с должности.
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