Политика
Мойка78Путин предложил Медведеву новую должность после отставки правительства
Президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Медведеву новую должность после ухода в отставку всего правительства страны. Глава государства хотел бы видеть Медведева на должности заместителя председателя Совета Безопасности.
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Политика
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