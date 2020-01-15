Политика

TatCenterTatCenterПутин предложил пост премьер-министра Мишустину

Президент России предложил главе ФНС занять должность премьер-министра. Встречу с Михаилом Мишустиным Владимир Путин провел вечером 15 января. Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
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с чего всё началось
Как сообщает
 пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.
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