Политика
TatCenterПутин предложил пост премьер-министра Мишустину
Президент России предложил главе ФНС занять должность премьер-министра. Встречу с Михаилом Мишустиным Владимир Путин провел вечером 15 января. Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.
Читать в источнике
Оценить3573
с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.Областная газета12:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7040 источников, обновлено в 23:30, Ашберн
Происшествия
В здании мировых судей в Новокузнецке произошла стрельба
В здании, в котором располагаются мировые судьи Новокузнецка Кемеровской области, произошла стрельба, один человек погиб.
Политика
Путин создал рабочую группу для подготовки поправок в Конституцию
Президент Владимир Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.
Футбол
Тульский «Арсенал» официально объявил о переходе двоих новичков
Общество
Гидрометцентр назвал дату наступления климатической весны в России
Обычно потепление приходит на европейскую часть России в конце марта, а вот на азиатской территории страны климатическая весна наступает не раньше середины апреля.
Политика
Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников
Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.
Экономика
Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х
Глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей.
Политика
США и Китай подписали первую часть торговой сделки
Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.
Футбол
Карпин: нефть где-то точно есть, деньги на Мбаппе надо срочно найти
Копаем тут, а потом там, нефть где-то точно есть.
Шоу-бизнес
«Люди падают в обморок от женского соска» — Шпица сделала откровенное фото
«Несексуальным можно назвать фото, но не человека», — подвела итог Катерина.
Общество
Путин предложил ввести выплаты на детей в возрасте с 3 до 7 лет
Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ежемесячные выплаты на детей с трех до семи лет для семей с низким доходом.
Политика
Кадыров временно передал полномочия главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о своей «временной нетрудоспособности».
Экономика
Сдающих квартиры обяжут уплатить 200 миллиардов налогов
Собственников сдающегося внаем жилья могут обязать зарегистрироваться на специальной платформе и платить налоги.
Общество
Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы
Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.
Футбол
Кокорин забил первый гол за «Зенит» в 2020 году
Энергетика
Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти
Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Футбол
ФК «Краснодар» отдал Намли в аренду «Колорадо Рэпидз»
Культура
Менеджер HBO назвал сроки премьеры приквела «Игры престолов»
Глава отдела программ HBO Кейси Блойс сообщил поклонникам «Игры престолов», когда они могут ожидать премьеры сериала «Дом дракона».
Политика
Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан
Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.
Общество
Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.
Музыка
Максим Фадеев снова собирает группу «Серебро»
В конце 2019 года известный продюсер заявил, что "распускает" своих артистов. Проходит несколько месяцев и Фадеев снова в поиске талантов.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Политика
Послание Путина вызвало тревогу у бывшего главы МИД Украины
Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало беспокойство у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина.
Происшествия
Армия контролирует район у российского посольства в Бейруте
Музыка
Весь мир отмечает день «The Beatles»
С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день «The Beatles» (World Beatles Day). Дата праздника выбрана не случайно.
Общество
В Гидрометцентре пообещали россиянам холодный февраль
В Москве в феврале температура ожидается в пределах нормы.
Происшествия
В Омске в аварии с участием маршрутки и КамАЗа пострадали 15 человек
Накануне на Красноярском тракте Омска произошла авария с участием маршрутки и большегруза.