с чего всё началось

Президент России предложил главе ФНС занять должность премьер-министра. Встречу с Михаилом Мишустиным Владимир Путин провел вечером 15 января. Заручившись согласием, Путин внес кандидатуру Мишустина на рассмотрение в Госдуму РФ, говорится на сайте Кремля.

Общество Гидрометцентр назвал дату наступления климатической весны в России Обычно потепление приходит на европейскую часть России в конце марта, а вот на азиатской территории страны климатическая весна наступает не раньше середины апреля.

Политика Путин запретил иностранное гражданство для российских чиновников Путин подчеркнул, что главы субъектов федераций, министры, депутаты и судьи не должны иметь иностранного гражданства, а также вида на жительство в других странах, а также иных документов, позволяющих им проживать за границей.

Политика США и Китай подписали первую часть торговой сделки Президент США Дональд Трамп и вице-премьера Китая Лю Хэ подписали в Вашингтоне первый пакет документов в рамках торгового соглашения.

Общество Путин предложил поменять порядок приема студентов в медицинские вузы Президент РФ Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов на бюджетные места в медицинских вузах.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Лондона Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после того, как герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от королевских привилегий, а Меган покинула Великобританию.

Энергетика Казахстан получил запрос от Белоруссии на поставку нефти Накануне первый вице-премьер белорусского правительства Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.

Политика Разведчик рассказал о первом общем бое советских и польских партизан Первый совместный бой советских и польских партизан с гитлеровцами в годы Великой Отечественной войны произошел в середине мая 1944 года в городке Илжа в Польше, рассказал в интервью РИА Новости участник того боя, легендарный разведчик, Герой России Алексей Ботян.

Общество Михалков ответил на предложение Жириновского поменять гимн России Режиссер Никита Михалков ответил на предложение лидера ЛДПР Владимира Жириновского поменять гимн России. Его слова передает РИА Новости.

Музыка Максим Фадеев снова собирает группу «Серебро» В конце 2019 года известный продюсер заявил, что "распускает" своих артистов. Проходит несколько месяцев и Фадеев снова в поиске талантов.

Политика Медведев готовил реформу политической системы Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.