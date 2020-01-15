Политика
СусанинНовым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин
Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру внес на рассмотрение в Госдуму президент страны Владимир Путин, пишет Интерфакс. Согласно сообщению, Путин перед эти встретился с Мишустиным и заручился его согласием.
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Эти изменения, когда они будут приняты, а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.
— Дмитрий Медведев, российский политикRT на русском вчера в 12:31
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства России, сообщается на сайте Кремля.Известиявчера в 11:11
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