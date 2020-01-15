Политика

СусанинСусанинНовым премьер-министром России может стать Михаил Мишустин

Новым премьер-министром России может стать глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатуру внес на рассмотрение в Госдуму президент страны Владимир Путин, пишет Интерфакс. Согласно сообщению, Путин перед эти встретился с Мишустиным и заручился его согласием.
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Дмитрий Медведев
Эти изменения, когда они будут приняты, а, по всей вероятности, это будет сделано после обсуждения, как и было сказано, внесут существенные изменения не только в целый ряд статей Конституции, но и в целом в баланс власти — власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной.
— Дмитрий Медведев, российский политикRT на русском вчера в 12:31
с чего всё началось
Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность главы правительства России, сообщается на сайте
 Кремля.
Известиявчера в 11:11

Подробнее о событии

Внес вклад в чемпионство ЦСКА: как Мишустин связан со спортом

Газета.Ru03:48

Путин предложил кандидатуру нового премьера

РИА Новостивчера в 11:59

В Госдуме оценили внесение кандидатуры главы ФНС на должность премьера

RT на русскомвчера в 14:23

Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Интерфаксвчера в 11:13

Путин выбрал нового премьера

Lenta.ruвчера в 12:07

Главы российского правительства с 1990 года

ТАССвчера в 14:39

Мишустин согласился занять должность премьер-министра

РБКвчера в 11:31
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Автоматически обработан 7041 источник, обновлено в 04:02, Ашберн
Политика

Правительство России ушло в отставку

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с главой государства Владимиром Путиным после оглашения послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку.
RT на русском вчера в 08:32
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На борту самолёта Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация

В четверг, 16 января, на борту авиарейса Петербург-Мурманск возникла нештатная ситуация. Это следует из данных системы Flightradar24.
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Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Режиссер Никита Михалков отреагировал на информацию о падении модели Ксении Пунтус из окна в Москве, согласно которой это случилось в квартире его внука Андрея Бакова, передает РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

ЛДПР поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

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России предсказали курс 200 рублей за доллар

В обозримом будущем курс рубля может опуститься до 200 рублей за доллар, предсказал глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев.
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Происшествия

В Ульяновской области 13 человек пострадали в ДТП с автобусом

Автобус опрокинулся в кювет в Ульяновской области, в результате ДТП пострадали 13 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе УМВД по региону.
РИА Новости 00:19
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в суде в Кузбассе

Мужчина открыл стрельбу в здании суда, где работают мировые судьи, в Новокузнецке Кемеровской области, один человек погиб.
РБК вчера в 22:48
Авто

Названы самые продаваемые новые машины в Москве по итогам 2019 года

В 2019 году жителями Москвы было приобретено около 238 тыс. новых легковых автомобилей, что на 2% меньше, чем в 2018 году.
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Елена Воробей сломала руку на концерте

Артистка Елена Воробей на своей странице в соцсети рассказала поклонникам о том, что сломала руку на концерте в Ногинске.
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Экономика

Сдающих квартиры в аренду обяжут уплатить 200 млрд рублей налогов

Порядка 200 миллиардов рублей налогов ежегодно сможет получить государство в случае легализации сдающегося в наем жилья.
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Политика

Мишустин на встрече с КПРФ исключил введение послаблений по НДФЛ

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, кандидатура которого предложена президентом Владимиром Путиным на пост премьер-министра, на встрече с фракцией КПРФ исключил введение послаблений по НДФЛ, пообещав адресную помощь для малоимущих россиян.
ТАСС 03:01
Теннис

Потапова встретится с Сереной Уильямс в первом круге Australian Open

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Мишустин попал в базу «Миротворца»

Украинский сайт "Миротворец" внес в свои "черные списки" главу ФНС России Михаила Мишустина, который был выдвинут президентом РФ Владимиром Путиным на должность главы правительства.
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Тимофей Калачев вернулся в ФК «Ростов» в качестве тренера

Калачев стал старшим тренером детско-юношеской школы, он будет заниматься с воспитанниками в возрасте от 15 до 17 лет.
Rostov gazeta 02:24
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Задержанный россиянин покончил с собой в отделе полиции

В Алтайском крае задержанный мужчина покончил с собой в местном отделе полиции.
Lenta.ru 03:33
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Роспотребнадзор заявил об угрозе распространения птичьего гриппа

По Европе быстро перемещается штамм вируса птичьего гриппа H5N8, который может попасть на территорию России вместе с перелетными птицами.
РИА Новости 14 января в 20:06
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Белоруссия планирует возобновить в январе переговоры с Россией по газу

Белоруссия планирует в январе возобновить переговоры с российской стороной по газовой тематике, заявил в четверг глава минэнерго республики Виктор Каранкевич.
РИА Новости 01:08
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Зе Луиш может перейти в «Тоттенхэм»

Форвард играл за «Спартак» с 2015 по 2019 год, провел в составе красно-белых 109 матчей и забил 35 мячей.
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Путин поздравил Ланового с днем рождения

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Медведев готовил реформу политической системы

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В Киеве заявили о фабрикации аудиозаписи с совещания премьера Украины

В среду украинские СМИ опубликовали расшифровку записи с якобы одного из совещаний у премьера страны Алексея Гончарука, где он заявляет, что у президента Украины Владимира Зеленского «очень примитивное понимание экономических процессов».
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Польский профессор рассказала об истоках ненависти к России

Польша "внезапно" стала врагом России, поддержав госпереворот на Украине, заявила профессор Ягеллонского университета Анна Разьны.
Газета.Ru 02:29
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В Минобрнауки прокомментировали идею Путина о целевом приеме в медвузы

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в новом учебном году изменить порядок приема студентов в медицинские вузы в части выделения целевых квот.
РИА Новости 02:29
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В ГИБДД Краснодара накрыли взяточников

Старший инспектор отдела ГИБДД УМВД России по городу Краснодару стал фигурантом уголовного дела о получении взятки с вымогательством, по делу проходят также «иные должностные лица», сообщили 16 января в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
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Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Китай в лице представителя МИД Гэн Шуана оценил работу исполняющего обязанности премьер-министра России Дмитрия Медведева по развитию отношений между странами.
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Иден Версио из Battlefront II может появиться во 2 сезоне «Мандалорца»

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Строительство трассы Таврида в Крыму выполнено на 85 %

На втором и третьем этапах рабочие выполнили укладку верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона протяженностью 85 км. Весной на трассе начнут укладывать третий слой асфальтобетона, в сентябре асфальтобетонное покрытие будет уложено на всех 250 км дороги.
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Михаил Мишустин
Российский экономист
Российский государственный деятель, действительный государственный советник РФ I класса, доктор экономических наук.
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