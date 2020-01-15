Политика
ВедомостиПутин предложил кандидатуру Мишустина на пост премьера
Президент России Владимир Путин предложил назначить руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин согласился занять этот пост, его кандидатура внесена на рассмотрение в Госдуму. Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост премьера 16 января.
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с чего всё началось
Как сообщает пресс-служба Кремля, Владимир Путин, заручившись согласием начальника Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина, внёс его кандидатуру на рассмотрение в Госдуму.Областная газета12:03
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