с чего всё началось

Президент России Владимир Путин предложил назначить руководителя ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Мишустин согласился занять этот пост, его кандидатура внесена на рассмотрение в Госдуму. Госдума рассмотрит вопрос о назначении Мишустина на пост премьера 16 января.

Общество Рудковская пригрозила Авербуху штрафом из-за песни Билана в его шоу Российский музыкальный продюсер Яна Рудковская обвинила хореографа Илью Авербуха в незаконном использовании песни Димы Билана в своем шоу и пригрозила крупным штрафом.

Политика Американский политолог сравнил Владимира Путина с Джорджем Вашингтоном Президент России Владимир Путин не уйдет на покой после окончания президентского срока, как первый президент США Джордж Вашингтон, а продолжит быть лидером страны и после ухода с поста главы государства, возможно, в неформальном качестве, считает американский политолог Уильям Померанц.

Политика Путин предложил запретить чиновникам иметь иностранное гражданство Президент России Владимир Путин ходе послания Федеральному собранию предложил запретить высокопоставленным чиновникам и государственным служащим иметь иностранное гражданство или вид на жительство в другой стране.

Политика Оскорбительный слив: Украина обсуждает возможную отставку Гончарука Как сообщает "РБК-Украина", в Кабмине не располагают информацией о подлинности слитой в Сети записи, на которой участники встречи оскорбляют президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Отставка стала для Медведева неожиданной: «Не знал до последнего» Дмитрий Медведев до последнего не знал о своей отставке с поста премьера, а члены правительства совершенно точно до официального объявления не ведали об отставке кабинета министров.

Происшествия Число пострадавших при взрыве в Испании возросло до восьми Число пострадавших в результате взрыва на нефтехимическом заводе в каталонской провинции Таррагона увеличилось до восьми, сообщила в Twitter служба экстренной медицинской помощи.

Политика Путин анонсировал проект «Доступный интернет» Президент Владимир Путин предложил запустить проект "Доступный интернет", который обеспечит бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам.