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Хакасия-Информ
Хакасия-Информ

Путин предложил ООН привить своих сотрудников российской вакциной

Во время своего видеообращения в рамках юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в видеоформате, президент РФ предложил руководству ООН бесплатную партию российской вакцины «Спутник V», которой можно было бы привить сотрудников организации, работающих в опасных регионах.В источнике
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Пятый канал

ООН изучит предложение Путина вакцинировать сотрудников «Спутником V»

Пятый канал23:27
Хакасия-Информ

Путин предложил ООН привить своих сотрудников российской вакциной

Хакасия-Информ21:25
Новые Известия

Владимир Путин предложил сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса

Новые Известиявчера в 13:18
Коммерсантъ

Что Владимир Путин смог предложить миру

Коммерсантъвчера в 16:17

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
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Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые он получил с продажи своей книги.
РБК00:19
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В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
RT на русском23:55

Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.
Известия22:44
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Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
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