Путин предложил ООН привить своих сотрудников российской вакциной
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Во время своего видеообращения в рамках юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в видеоформате, президент РФ предложил руководству ООН бесплатную партию российской вакцины «Спутник V», которой можно было бы привить сотрудников организации, работающих в опасных регионах.В источнике
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Владимир Путин предложил сотрудникам ООН российскую вакцину от коронавируса
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