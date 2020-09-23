Во время своего видеообращения в рамках юбилейной 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая прошла в видеоформате, президент РФ предложил руководству ООН бесплатную партию российской вакцины «Спутник V», которой можно было бы привить сотрудников организации, работающих в опасных регионах.