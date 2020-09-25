Путин считает, что в ближайшие годы велик риск конфронтации между Россией и США в цифровой сфере. Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы.

С чего всё началось Такой пункт содержится в опубликованном Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности». RT на русском 06:37