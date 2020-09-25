Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства
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Путин считает, что в ближайшие годы велик риск конфронтации между Россией и США в цифровой сфере. Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы.В источнике
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
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Путин предложил США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела
Национальная служба новостей06:50