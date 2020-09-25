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Piter.tv
Piter.tv 

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

Путин считает, что в ближайшие годы велик риск конфронтации между Россией и США в цифровой сфере. Во взаимоприемлемой форме обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, включая избирательные процессы.В источнике
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
 Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
RT на русском06:37
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ТК Звезда

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

ТК Звезда07:25
Эхо Москвы

Владимир Путин считает, что России и США нужны гарантии невмешательства во внутренние дела друг друга

Эхо Москвы09:03
RT на русском

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

RT на русском06:37
Национальная служба новостей

Путин предложил США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела

Национальная служба новостей06:50
Говорит Москва

Путин призвал США начать диалог в области информбезопасности

Говорит Москва06:49
Lenta.ru

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Lenta.ru06:43
Московский Комсомолец

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

Московский Комсомолец06:56

Собянин призвал пожилых москвичей оставаться дома

В связи в наступлением осенне-зимнего сезона и осложнением эпидситуации мэр Москвы Сергей Собянин призвал пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями оставаться дома с понедельника, 28 сентября.
Российская газета01:21
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Неймар поддержал недовольство Месси из-за ухода Суареса из «Барселоны»

Нападающий французского ПСЖ Неймар, который ранее выступал за испанскую «Барселону», поддержал недовольство капитана каталонцев Лионеля Месси по поводу ухода Луиса Суареса в «Атлетико».
RT на русском08:17

Во Вьетнаме арестовали продавцов использованных презервативов

Сообщается, что арестованные «ежемесячно получали использованные презервативы от неизвестного лица», после чего контрацептивы отмывались, кипятились, сушились на деревянных формах, повторно упаковывались и продавались как новые.
REGNUMвчера в 09:28
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Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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