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RT на русском
RT на русском

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.В источнике
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
 Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
RT на русском06:37
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ТК Звезда

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

ТК Звезда07:25
Вести.Ru

Путин обратился к американским властям по поводу ядерной опасности и киберударов

Вести.Ru07:13
Национальная служба новостей

Путин предложил США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела

Национальная служба новостей06:50
Московский Комсомолец

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

Московский Комсомолец06:56
Lenta.ru

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Lenta.ru06:43
RT на русском

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

RT на русском06:37
Эхо Москвы

Москва предлагает Вашингтону обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела и избирательные процессы

Эхо Москвы07:34

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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