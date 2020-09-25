Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства
Смотрите также
Пашаев назвал семью погибшего в ДТП с Ефремовым «неполноценной»
Дочь актера Владимира Конкина погибла при посещении бассейна
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков
В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo
Собянин призвал москвичей старше 65 лет с 28 сентября оставаться дома
Экс-главу МВД Екатеринбурга и банкира обвинили в коррупции
Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере
Роспотребнадзор назвал пять правил защиты от коронавируса и ОРВИ
В Москве умер оперный певец Вячеслав Войнаровский
«АвтоВАЗ» выпустил первый экземпляр новой Lada Largus FL
В России вступили в силу новые правила поверки бытовых счетчиков
В Париже задержан напавший на людей у бывшего здания Charlie Hebdo
Навальный поблагодарил пилотов S7 и омских медиков
Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере
Песков прокомментировал непризнание Лукашенко рядом стран Европы
На Украине заявили о невозможности вернуть Крым силой
Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт
Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.В источнике
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
Подробнее о событии
Путин предложил США гарантировать друг другу невмешательство во внутренние дела
Национальная служба новостей06:50