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Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

Российский лидер Владимир Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела друг друга, в том числе избирательные процессы.В источнике
Владимир Путин
Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
 Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
RT на русском06:37
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Национальная служба новостей

Аналитик объяснил предложение Путина США по кибербезопасности

Национальная служба новостей12:28
Вести.Ru

Путин обратился к американским властям по поводу ядерной опасности и киберударов

Вести.Ru07:13
Эхо Москвы

Владимир Путин призвал руководство США перезагрузить отношения в сфере информационной безопасности

Эхо Москвы09:33
Говорит Москва

Путин призвал США начать диалог в области информбезопасности

Говорит Москва06:49
Lenta.ru

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Lenta.ru06:43
RT на русском

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

RT на русском06:37
Московский Комсомолец

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

Московский Комсомолец06:56

В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса
РИА Новости09:16
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Начальник Генштаба оценил действия военных на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новости10:40
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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