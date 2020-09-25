Путин предложил США «обменяться гарантиями невмешательства» в выборы
Президент России Владимир Путин призвал США к перезагрузке отношений двух стран в сфере информационных технологий. Такое заявление он сделал на фоне обвинений в адрес России в совершении кибератак, чтобы вмешаться в американские выборы. Оно опубликовано на сайте российского МИДа.В источнике
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
Подробнее о событии