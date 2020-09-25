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Путин предложил США «обменяться гарантиями невмешательства» в выборы

Президент России Владимир Путин призвал США к перезагрузке отношений двух стран в сфере информационных технологий. Такое заявление он сделал на фоне обвинений в адрес России в совершении кибератак, чтобы вмешаться в американские выборы. Оно опубликовано на сайте российского МИДа.В источнике
Владимир Путин
Обращаясь ко всем странам, включая США, предлагаю выйти на заключение глобальной договорённости о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием информационно-коммуникационных технологий друг против друга.
С чего всё началось
Такой пункт содержится в опубликованном
 Кремлём заявлении президента «о комплексной программе мер по восстановлению российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности».
RT на русском06:37
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Национальная служба новостей

Аналитик объяснил предложение Путина США по кибербезопасности

Национальная служба новостей12:28
РБК

Путин предложил США «перезагрузку отношений» в информационных технологиях

РБК08:54
RT на русском

Путин предложил США обменяться гарантиями невмешательства

RT на русском06:37
Говорит Москва

Путин призвал США начать диалог в области информбезопасности

Говорит Москва06:49
Lenta.ru

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства во внутренние дела

Lenta.ru06:43
Московский Комсомолец

Путин призвал США обменяться гарантиями невмешательства в дела друг друга

Московский Комсомолец06:56
Эхо Москвы

Владимир Путин призвал руководство США перезагрузить отношения в сфере информационной безопасности

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Ведомости14:08
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Evo-rus.com07:03
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РБК05:38
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