Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере
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Президент России Владимир Путин призвал США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.В источнике
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