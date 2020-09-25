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Ведомости

Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере

Президент России Владимир Путин призвал США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
 с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Коммерсантъ06:32
Подробнее о событии
URA.Ru

Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

URA.Ru07:18
РБК

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

РБК08:00
Комсомольская правда

Путин обратился к США в четырех пунктах

Комсомольская правда07:00
Московский Комсомолец

Путин обратился к США из-за проблем с информационной безопасностью

Московский Комсомолец06:51
Коммерсантъ

Путин предложил США восстановить сотрудничество в сфере информационной безопасности

Коммерсантъ06:32
Газета.Ru

Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Газета.Ru06:52
РИА Новости

Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности

РИА Новости06:35

Памфилова отреагировала на случайную победу уборщицы на выборах

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила радиостанции "Говорит Москва", что не видит нарушения закона в ситуации с победой уборщицы Марины Удгодской на выборах главы сельского поселения в Костромской области.
РИА Новости07:30
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Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
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В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUM05:14
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