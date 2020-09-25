Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере
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Президент России Владимир Путин призвал США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
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