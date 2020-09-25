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Ведомости

Путин предложил США перезагрузку в технологической сфере

Президент России Владимир Путин призвал США одобрить комплексные меры по перезагрузке отношений в сфере информационно-коммуникационных технологий. Заявление Путина опубликовано на сайте Кремля.В источнике
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
 с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Коммерсантъ06:32
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Газета.Ru

Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Газета.Ru06:52
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

ТАСС07:15
РБК

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

РБК08:00
Известия

Путин предложил США договориться о ненанесении первыми киберударов

Известия06:56
URA.Ru

Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

URA.Ru07:18
Коммерсантъ

Путин предложил США восстановить сотрудничество в сфере информационной безопасности

Коммерсантъ06:32
РИА Новости

Путин обратился к США из-за ситуации в сфере информационной безопасности

РИА Новости06:35

Стали известны цены на карты NVIDIA GeForce RTX 3070

Профильное издание Overclocking.com и ритейлер PC Components раскрыли европейские цены на партнерские варианты видеокарты GeForce RTX 3070, эталонное исполнение которой появится в продаже 15 октября по цене в 469 фунтов (для Великобритании).
Megaobzor.com17:54
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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Epic Games, Tinder и другие разработчики приложений создали коалицию

В заявлении подчеркивается, что разработчики выступают против монополизации рынка приложений, происходящей за счет того, что владельцы онлайн-магазинов отдают предпочтение программам собственного производства.
RuNews24.ru22:42
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В Кремле исключили введение новых ограничений из-за коронавируса

В России наблюдается рост числа новых случаев коронавируса, однако пока нет необходимости вводить дополнительные ограничения из-за пандемии, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости09:16
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Туристические компании РФ пока не переходят на удаленный режим работы

Туристические компании России пока не получили рекомендации перейти на удаленный режим и продолжают работать в прежнем формате, сообщила РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.
РИА Новости05:54
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