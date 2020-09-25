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REGNUM
REGNUM

Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
 с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Коммерсантъ06:32
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РИА Новости

Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

РИА Новости09:42
URA.Ru

Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

URA.Ru07:18
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

ТАСС07:15
РБК

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

РБК08:00
Газета.Ru

Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Газета.Ru06:52
Коммерсантъ

Путин предложил США восстановить сотрудничество в сфере информационной безопасности

Коммерсантъ06:32
Комсомольская правда

Путин обратился к США в четырех пунктах

Комсомольская правда07:00

Полиция пресекла сходку криминальных авторитетов в Подмосковье

Сотрудники уголовного розыска совместно со спецназовцами "Гром" пресекли сходку криминальных авторитетов в подмосковных Мытищах, на которой решались вопросы раздела зон влияния на коммерческие организации.
Газета.Ru12:13
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Лукашенко предложил главе Ленобласти построить совместный морской порт

Как сообщалось, в конце августа Лукашенко заявил, что в качестве ответных мер на санкции балтийских стран Белоруссия перестанет пользоваться их портами для перевалки своих экспортных грузов (в основном, калийные удобрения и нефтепродукты).
Интерфакс05:45
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Генри Кавилл отказался сниматься в «Лиге справедливости Зака Снайдера»

Исполнитель роли Супермена Генри Кавилл отказался участвовать в дополнительных съемках для так называемой "Версии Снайдера" провалившейся в прокате экранизации комиксов "Лига справедливости".
KinoNews.ru04:03
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МИД России не исключил версию постановки в ситуации вокруг Навального

Действия Германии в ситуации вокруг Алексея Навального были настолько отлаженными, что стали вызывать вопросы на предмет того, не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия приходится иметь дело.
RT на русском12:43
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В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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