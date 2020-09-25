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REGNUM
REGNUM

Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности

Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
 с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
Коммерсантъ06:32
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РИА Новости

Путин призвал США одобрить меры по перезагрузке в информтехнологиях

РИА Новости09:42
URA.Ru

Путин призвал США начать переговоры о новой угрозе для мира

URA.Ru07:18
Коммерсантъ

Путин предложил США восстановить сотрудничество в сфере информационной безопасности

Коммерсантъ06:32
РБК

Путин предложил странам мира договориться не наносить киберудары

РБК08:00
Газета.Ru

Путин призвал Вашингтон одобрить перезагрузку отношений в сфере информтехнологий

Газета.Ru06:52
ТАСС

Путин призвал США начать экспертный диалог по кибербезопасности

ТАСС07:15
Комсомольская правда

Путин обратился к США в четырех пунктах

Комсомольская правда07:00

В омском СИЗО умер криминальный авторитет Каха Гальский

Криминальный авторитет по имени Кахабер Парпалия, известный как Каха Гальский, скончался в следственном изоляторе № 1 УФСИН по Омской области, по предварительным данным, причиной смерти стала тромбоэмболия легочной артерии.
ТАСС04:48
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Chrysler и Dodge отзывают в России более 1 тыс. автомобилей

В рамках сервисной акции АО «ЭФСИЭЙ Рус» (официальный представитель брендов Chrysler и Dodge в России) предложит владельцам отзываемых автомобилей демонтировать эмблему и её крепление до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение для окончательного ремонта.
Автоновости дня09:10
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Австралийский студент доказал возможность путешествия во времени

Студент из Австралии решил объединить физику в классической её форме с теорией относительности и доказал, что перемещения во времени без нарушения принципов причинности, то есть без парадокса, существуют.
News.ru06:17
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Сенаторы предложили санкции против российских властей из-за Навального

Сенаторы разработали документ, который предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.
РБК19:46
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Титов объяснил пребывание в томском отеле в день отравления Навального

24 сентября глава отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией Мария Певчих рассказала в эфире YouTube-канала «Навальный LIVE», что в день отравления оппозиционера она видела в томском отеле Титова.
РБК05:38
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