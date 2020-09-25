Путин предложил США сотрудничество в сфере кибербезопасности
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Москва, 25 сентября 2020, 17:11 — REGNUM Комплекс мер по восстановлению российско-американского взаимодействия в области международной информационной безопасности предложил Белому дому президент России Владимир Путин.В источнике
С чего всё началось
Президент РФ Владимир Путин сегодня, 25 сентября, выступил
с рядом предложений, нацеленных на восстановление российско-американского сотрудничества в области международной информационной безопасности.
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