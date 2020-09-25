Chrysler и Dodge отзывают в России более 1 тыс. автомобилей

В рамках сервисной акции АО «ЭФСИЭЙ Рус» (официальный представитель брендов Chrysler и Dodge в России) предложит владельцам отзываемых автомобилей демонтировать эмблему и её крепление до тех пор, пока не будет найдено оптимальное решение для окончательного ремонта.