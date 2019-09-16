Политика
ТАССПутин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Общество
Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ
По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
REGNUM 00:33
Здоровье
Роспотребнадзор выяснит, как питаются дети в России
В результате мониторинга специалисты надеются выяснить, какие продукты потребляются, в каком количестве, как часто, что едят дети в столовых и дома, насколько рацион является здоровым.
Gazeta.SPb 20:07
Политика
Путин и Рухани проводят встречу в Анкаре
Президенты России и Ирана Владимир Путин и Хасан Рухани проводят двустороннюю встречу в Анкаре.
RT на русском 09:47
Технологии
Сайт Росстата подвергся DDOS-атаке
Новый сайт Росстата подвергся DDOS-атаке, сообщает РИА Новости.
Национальная служба новостей 07:19
Транспорт
Как меняется транспорт Петербурга
Всего же к 2023 году в Санкт-Петербурге появится 29 новых станций, три электродепо, а длина эксплуатируемых линий достигнет 178,1 км. В 2022 году планируется объявить конкурс на строительство вестибюля станции "Театральная", а также по строительству вторых вестибюлей существующих станций — "Василеостровская" и "Балтийская".
RT на русском 09:10
Происшествия
В Саратове изнасиловали приехавшую на вызов женщину-врача
В Саратове мужчина изнасиловал врача, которая попросила его помощи в поиске дома пациента.
Известия 18:27
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк появилась полиорганная недостаточность
Сегодня у актрисы, лежащей в частной клинике Москвы с диагнозом «рак мозга», развились новые осложнения.
Хорошие новости 07:38
Армия и оружие
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.
ТК Звезда 08:50
Политика
В партии «Слуга народа» есть сумасшедшие — глава офиса Зеленского
Глава офиса президента Украины Андрей Богдан уверен, что в пропрезидентской партии «Слуга народа» встречаются и душевнобольные люди.
REGNUM 06:09
Политика
Страны ООН приняли рекордное число резолюций за 73-ю сессию Генассамблеи
Государства - члены ООН приняли 341 резолюцию за год работы 73-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.
ТАСС 12:38
Футбол
«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов»
Советский спорт вчера в 14:00
Здоровье
Врачи дали советы по поведению во время атмосферной «барической пилы»
На этой неделе количество пациентов с жалобами на повышенное давление и учащенный пульс, по прогнозам врачей, может вырасти на 30%.
Известия 19:36
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru 04:53
Политика
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» вместо Opal использовать ГТС Украины
Доставка газа, которую «Газпром» осуществлял через газопровод Opal, может быть организована через газотранспортные системы Украины и Словакии.
РБК 14 сентября в 06:15
Происшествия
В Москве десять человек пострадали в ДТП с тремя автобусами
Десять человек пострадали в ДТП при столкновении трех автобусов в Москве, девять из них в больницах, угрозы для их жизни нет, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 13:49
Кино
Скончался актер из сериала «Беверли-Хиллз, 90210»
У актера остались жена и восьмилетний сын. Терк снялся в нескольких десятках фильмов. Чаще всего актер исполнял роли второго плана.
Kazanfirst.ru 14:18
Футбол
Селюк: может, Григоряну дают указания, чтобы он не ставил моих игроков
Футбольный агент Дмитрий Селюк специально для Metaratings.ru прокомментировал отсутствие нападающего «Тамбова» Бенито в заявке на матч с ЦСКА (0:2) якобы из-за опоздания из олимпийской сборной Нигерии.
Metaratings 06:16
Политика
СМИ сообщили о шпионаже с дач постпредства России в США
Дачи постпредства России в США, доступ к которым закрыл президент Барак Обама в 2016 году, и некоторые из 35 высланных дипломатов играли ключевую роль в контрразведывательной операции России, сообщает Yahoo News со ссылкой на бывших сотрудников американских спецслужб.
Коммерсантъ 15:42
Политика
Главу Бурятии освистали на митинге за перевыборы мэра Улан-Удэ
Губернатора Республики Бурятия Алексея Цыденова освистали участники митинга за перевыборы мэра Улан-Удэ, сообщает «Новая газета».
Давыдов.Индекс вчера в 12:30
Гаджеты
Wi-Fi Alliance запустил стандарт Wi-Fi 6
Некоммерческая организация Wi-Fi Alliance официально запустила программу сертификации Wi-Fi 6 (он же 802.11 ax).
Игромания.ру 16:03
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Кино
Умер народный артист РСФСР Юрий Колычев
Народный артист РСФСР Юрий Колычев скончался на 91-м году жизни. Как стало известно РЕН ТВ, его тело обнаружили в квартире.
РЕН ТВ 04:36
Общество
Американский астронавт поделился мнением о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг рассказал, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:55