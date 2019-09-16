Политика

ТАССТАССПутин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

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РИА Новости14:16

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 после атаки дронов

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