Политика
ТАССПутин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400
Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Энергетика
Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов
Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.
Вести.Ru 17:12
Экономика
Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6%
Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.
Интерфакс 11:58
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета 08:06
Здоровье
«Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть
Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.
Вечерняя Москва 18:50
Космос
Эксперты рассказали о поисках внеземной жизни
Rusargument вчера в 16:12
Футбол
«Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ
"Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.
Газета.Ru 15:31
Армия и оружие
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить присутствие в САР
Командующий центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи опроверг сообщения СМИ о том, что Пентагон собирается отправить в Сирию 150 военных.
RT на русском 13 сентября в 17:39
Авто
Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года
Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.
Pnzdrive 00:47
Происшествия
В Москве столкнулись три автобуса
РИА Новости 09:28
Происшествия
Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца
Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:05
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
Путин заявил о новых поставках вооружений Турции
Между Россией и Турцией ведутся переговоры о перспективах поставок российских вооружений, сообщил 16 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.
REGNUM 14:16
Транспорт
Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября
"19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.
ТАСС 12:45
Общество
В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами
Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb 17:58
Шоу-бизнес
Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье
Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.
Дни24 14 сентября в 13:00
Наука
Разработка сибирских ученых повысит мощность РЛС и 5G
Индикатор 10:44
Авто
В Уфе выставили на торги арестованные автомобили
Автоновости дня 03:05
Общество
В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск
Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика
Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ
Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Происшествия
Иран задержал в Ормузском проливе танкер с топливом для ОАЭ
Танкер, который перевозил в Объединенные Арабские Эмираты 250 тысяч литров дизельного топлива, задержал в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции.
Экономика сегодня 09:01
Политика
Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.
News.ru 14:41
Общество
В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".
Газета.Ru 13:58
Армия и оружие
На Украине начались совместные с НАТО учения
На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».
Rambler News Service 03:49
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Армия и оружие
Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Сергей Лавров уверен, что без достижения мира в Сирии и возвращения страны в «арабскую семью», стабильность в регионе невозможна.
Мир новостей 13 сентября в 05:15
Хоккей
Овечкин предложил изменить хоккейные правила
Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.
ТК Звезда 17:14
Политика
Волкер предсказал возвращение Крыма в состав Украины
Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер выразил уверенность в том, что Крым снова станет частью Украины.
Наша версия 07:30