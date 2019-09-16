Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Энергетика Мировые цены на нефть взлетели более чем на 15 процентов Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим в мире экспортером, сократила добычу нефти более чем в два раза – до 5,7 миллиона баррелей в сутки, передает РИА Новости.

Экономика Рост промпроизводства в РФ за 8 месяцев составил 2,6% Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", предусматривал рост промпроизводства за месяц на 2,1%. В августе число рабочих дней было на 1 меньше, чем в августе 2018 года, в то время как в июле ситуация была обратной - на один рабочий день больше в этом году, поэтому экономисты ждали замедления годовых темпов в августе по сравнению с июлем.

Здоровье «Барическая пила» в Москве увеличит число пациентов на треть Московские врачи прогнозируют ощутимое увеличение числа пациентов с жалобами на высокое артериальное давление в связи с прохождением в столице «барической пилы» — явления, характеризующегося резкими колебаниями атмосферного давления.

Футбол «Ростов» обыграл «Ахмат» в матче РПЛ "Ростов" одолел грозненский "Ахмат" в девятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Мачт завершился со счетом 2:1 в пользу ростовской команды.

Армия и оружие В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить присутствие в САР Командующий центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи опроверг сообщения СМИ о том, что Пентагон собирается отправить в Сирию 150 военных.

Авто Модернизированная Lada 4x4 может начать продаваться в начале 2020 года Обновленная вариация легендарного отечественного паркетника LADA 4x4 увидит свет уже в первом месяце следующего года.

Происшествия Устинова приговорили к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца Тверской суд Москвы отправил на 3,5 года в колонию общего режима Павла Устинова за применение насилия к омоновцу во время несанкционированной акции в центре Москвы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Происшествия Путин помиловал трех осужденных Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.

Политика Путин заявил о новых поставках вооружений Турции Между Россией и Турцией ведутся переговоры о перспективах поставок российских вооружений, сообщил 16 сентября президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с президентами Турции и Ирана Реджепом Эрдоганом и Хасаном Рухани.

Транспорт Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьево откроется 19 сентября "19 сентября 2019 года в международном аэропорту Шереметьево запускается в эксплуатацию третья взлетно-посадочная полоса (ВПП-3)", - отмечается в сообщении.

Общество В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.

Шоу-бизнес Вера Брежнева поразила поклонников снимком в прозрачном черном платье Российская певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию.

Общество В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.

Политика Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.

Происшествия Иран задержал в Ормузском проливе танкер с топливом для ОАЭ Танкер, который перевозил в Объединенные Арабские Эмираты 250 тысяч литров дизельного топлива, задержал в Ормузском проливе Корпус стражей исламской революции.

Политика Путин процитировал Коран, говоря об атаках на НПЗ Саудовской Аравии Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию с атаками на НПЗ Саудовской Аравии, вспомнил строчки из Корана, в которых говорится о дружбе и прощении.

Общество В России проведут эксперимент по четырехдневной рабочей неделе Минтруда проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели и выберет отрасли для такого эксперимента, сообщают в понедельник 16 сентября "Известия".

Армия и оружие На Украине начались совместные с НАТО учения На территории Львовской области Украины начались совместные с НАТО военные учения Rapid Trident-2019, передает телеканал «112 Украина».

Армия и оружие Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии Сергей Лавров уверен, что без достижения мира в Сирии и возвращения страны в «арабскую семью», стабильность в регионе невозможна.

Хоккей Овечкин предложил изменить хоккейные правила Российский нападающий Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, предложил изменить правила в хоккее.