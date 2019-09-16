Политика

ТАССТАССПутин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.
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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАСС14:02

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

РИА Новости14:16

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

RT на русском13:59

Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

РБК14:04

Россия готова поставить Саудовской Аравии вооружение для защиты объектов инфраструктуры

Эхо Москвы20:03

Путин предложил пережившей атаку на НПЗ Саудовской Аравии С-300 или С-400

Московский Комсомолец14:10

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 после атаки дронов

Lenta.ru14:50
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Происшествия

Три автобуса столкнулись на Можайском шоссе в Москве

РБК 10:06
Политика

В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу

Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
Армия и оружие

Крылатая ракета для уничтожения «Панциря-С1» создаётся в Европе

Европейские компании Matra BAE Dynamics Alenia (MBDA) и Leonardo разрабатывают крылатую ракету класса «воздух-поверхность» Select Precision Effects At Range Electronic Warfare (SPEAR-EW).
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Общество

Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

РБК 18:34
Общество

В России с 1 октября вводятся новые правила ухода в отпуск

Согласно изменённой редакции кодекса, граждане могут быть освобождены от необходимости передавать заявления на отпуск или увольнение работодателю лично, а смогут направлять их на электронную почту.
REGNUM 12:27
Политика

Волкер назвал условие реализации «формулы Штайнмайера» в Донбассе

Реализация "формулы Штайнмайера" в Донбассе, которая включает в себя предоставление особого статуса региону, возможна только после проведения выборов.
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Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал о наличии условной "формулы Зеленского", которая позволит прекратить войну в Донбассе.
Газета.Ru 20:50
Происшествия

Россиянин скончался в Турции после полета на водном парашюте

Гражданин России скончался в турецкой Анталии после занятий парасейлингом, в ходе которых получил тяжелые травмы.
Газета.Ru 10:23
Авто

Honda готовит к дебюту самый бюджетный кроссовер бренда

Компания Honda уже в следующем году намерена вывести на рынок новый бюджетный кроссовер, который должен стать самым доступным в линейке бренда.
Новые автомобили 14 сентября в 23:44
Происшествия

СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском 21:36
Происшествия

Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа

В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
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В Благовещенске состоялось открытие «Амурской осени»

Торжественная церемония открытия 17-го российского фестиваля кино и театра «Амурская осень» состоялась сегодня в Общественно-культурном центре.
АСН24 14 сентября в 22:57
Космос

Спутник с ИИ запустят на орбиту в ближайшее время

Столь уникальный спутник будет отправлен на орбиту уже через несколько месяцев, сообщают авторы идеи.
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Единоборства

Нурмагомедов пожертвовал благотворительному фонду Порье $100 тысяч

Национальная служба новостей 17:35
Экономика

Forbes обнародовал рейтинг крупнейших частных компаний России

Журнал Forbes составил традиционный рейтинг 200 крупнейших российских частных компаний, и первую строчку в нем, как и год назад, занял нефтяной гигант "ЛУКОЙЛ".
Интерфакс 03:21
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

RT на русском 06:11
Политика

Украина попыталась сорвать выступление крымского делегата в ОБСЕ

Украинская делегация на проходившем в Варшаве совещании по свободе слова в СМИ под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе дважды совершала попытку сорвать выступление главного редактора "Крымской газеты" Марии Волконской.
Газета.Ru 15:37
Космос

Миллиардер из России, создатель Асгардии, планирует построить космический «Сад богов»

В 2017 году группа отправила спутник "Асгардия-1" на низкую околоземную орбиту и объявила о суверенитете над занимаемым им пространством.
Южный Федеральный вчера в 03:54
Наука

С помощью бактерий кошки общаются между собой и отпугивают врагов

Ugpressa.ru 14:27
Политика

Востоковед оценил встречу Путина, Эрдогана и Рухани в Анкаре

Президент России Владимир Путин встретился с иранским лидером Хасаном Рухани и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, сообщают СМИ.
Народные новости 20:47
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Рестайлинговая Lada 4x4 появится в продаже в 2020 году

Nation News сообщало, что Lada Granta в январе признали самой популярной моделью в России.
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Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Общество

В Норвегии поймали рыбу-монстра с огромными глазами

Молодой рыбак из Норвегии Оскар Ландал ловил палтуса в вблизи острова Аннёйа в Норвежско море, однако выловил странную рыбу-мутанта с гигантскими глазами.
Gazeta.SPb 17:58
Общество

Названы десять профессий с самыми высокими зарплатами в РФ

По словам директора Рыбного союза Сергея Гудкова, механики в рыбодобывающей промышленности получают около 200 тыс. рублей, а самая высокая в стране зарплата обещана соискателю из-за срочной необходимости.
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Шоу-бизнес

Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале

Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».
Слово и Дело 06:44
Экономика

В Кремле прокомментировали объединение экономик России и Белоруссии

Белоруссия и Россия планируют создать единый Налоговый и гражданский Кодексы.
Газета.Ru 08:33
Происшествия

Путин помиловал трех осужденных

Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
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Происшествия

На Украине убили бывшего ополченца ДНР

Российская газета 14:35
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На какие проблемы со здоровьем может указывать кожный зуд

В некоторых случаях кожный зуд сопровождается расстройствами психики, пишет Planet Today.
Московский Комсомолец вчера в 16:10
Транспорт

Власти заявили о праве снимать бумажки с номеров водителей в Москве

РБК 13:40
Как работают Яндекс.Новости?
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