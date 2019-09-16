Нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства.

Политика В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.

Политика Трамп признался, что не обещал защищать Саудовскую Аравию Американский президент Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, обещал ли он Саудовской Аравии, являющейся одним из главных союзников США на Ближнем Востоке, защищать ее.

Гаджеты AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.

Культура Минкультуры собралось создать федеральную кинокомиссию В Минкультуры рассматривают возможность создания единой федеральной кинокомиссии, сообщил глава ведомства Владимир Мединский на форуме международной ассоциации кинокомиссий «Синепозиум».

Происшествия В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.

Энергетика Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Политика Двусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре Переговоры Путина и Эрдогана начались в президентском комплексе Чанкая, где в этот же день стартует трехсторонний саммит по урегулированию ситуации в Сирии с участием президентов России, Турции и Ирана.

Технологии Около 14 млн записей покупателей и компаний оказались в Сети Сервер ОФД «Дримкас» управлялся оператором фискальных данных (ОФД). Сейчас они проверяют данные об атаке на сервер и утечке.

Армия и оружие Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Политика В Госдуме исключили скорое изменение правил ухода в отпуск Законопроект о цифровизации трудовых отношений был внесен группой депутатов в Госдуму 21 июня.

Шоу-бизнес Врачи прекратили лечение рака у актрисы Анастасии Заворотнюк Медики приостановили лечение тяжелой формы рака у 48-летней популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк.

Шоу-бизнес Внучка Боярского показала фото в мини-платье 20-летняя девушка на снимке позирует в красном мини-платье с глубоким декольте.

Здоровье Этот признак на шее указывает на смертельную болезнь Очень часто рак крови путают с простудой из-за кашля и болей в груди, повышения температуры, кожного зуда и сильной общей слабости.

Космос Корабль «Союз МС-15» состыковали с самарской ракетой В понедельник, 16 сентября, на космодроме Байконур завершена стыковка пилотируемого корабля "Союз МС-15" с переходным отсеком самарской ракеты-носителя.

Происшествия Бабушка юриста ФБК умерла после обыска в ее квартире Бабушка юриста Фонда борьбы с коррупцией Валентина Тараканова, у которой на прошлой неделе проводились обыски, вскоре после следственных мероприятий умерла от инфаркта.

Единоборства Хабиб пожертвовал 100 тысяч долларов на благотворительность Хабиб Нурмагомедов продал с аукциона футболку Порье за 100 тысяч долларов.

Экономика Глава ВТБ предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин предложил обезопасить взаиморасчеты между Китаем и Россией.

Шоу-бизнес Спецвыпуск об Анастасии Заворотнюк покажут на Первом канале Первый канал выпустит сегодня, 16 сентября, в 19:45 специальный выпуск программы «Пусть говорят», посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк, сообщает «Газета.ru».

Шоу-бизнес Нонна Гришаева рассказала о сне с Анастасией Заворотнюк Актриса и пародистка Нонна Гришаева на фоне сообщений о раке головного мозга у Анастасии Заваротнюк рассказала в соцсети Instagram, что постоянно молится за здоровье своей коллеги.