Политика

РБКРБКПутин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400

Властям страны достаточно «принять мудрое государственное решение» и приобрести комплексы, которые «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии». Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
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Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 и С-400

ТАССвчера в 14:02

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

РИА Новостивчера в 14:16

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400

RT на русскомвчера в 13:59

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РБКвчера в 14:04

Мудрое решение: Путин посоветовал Эр-Рияду купить С-400 для защиты

РЕН ТВвчера в 22:21

Россия готова поставить Саудовской Аравии вооружение для защиты объектов инфраструктуры

Эхо Москвывчера в 20:03

Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 после атаки дронов

Lenta.ruвчера в 14:50
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Автоматически обработано 7000 источников, обновлено в 01:02, Вашингтон
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Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС

Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
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Губернатор поручил проверить селфи чиновницы в «шоколадной ванне»

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СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове

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RT на русском вчера в 21:36
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Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
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Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию

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Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка

Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
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Вести.Ru вчера в 17:11
Общество

В России изменятся правила ухода в отпуск

Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика

Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Происшествия

Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа

Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
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Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером

В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Политика

Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко

Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
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Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице

Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
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Политика

Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
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Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»

Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
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Общество

На продажу спиртного могут ввести новые ограничения

Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
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На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

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Емельяненко назвал дату боя с Кокляевым

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко назвал дату и место боя с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
VSE42.RU вчера в 18:42
Шоу-бизнес

У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения

У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
Donday.ru вчера в 09:45
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Японский телекоммуникационный псевдоспутник совершил первый полет

N+1 вчера в 09:20
Авто

С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе

Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе в России с 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:10
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В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»

Ридус вчера в 05:16
Политика

Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма

Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
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Суд рассмотрит дело об убийстве школьницы на автостоянке в Чите

Забайкальская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки.
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Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco

После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост.
РБК вчера в 03:06
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Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии

Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на Туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время.
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Экономика

Новый налоговый режим обещан богатым регионам

Новый налоговый режим обещан богатым регионам Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.
Коммерсантъ 15 сентября в 14:21
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