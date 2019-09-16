Политика
РБКПутин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Властям страны достаточно «принять мудрое государственное решение» и приобрести комплексы, которые «надежно защитят любые объекты инфраструктуры Саудовской Аравии». Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
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Россия готова поставить Саудовской Аравии вооружение для защиты объектов инфраструктуры
Эхо Москвывчера в 20:03
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Общество
Американский астронавт высказался о русской музыке на МКС
Астронавт NASA Ник Хейг в ходе сеанса видеосвязи с Брэдом Питтом ответил на вопрос актера о том, какую музыку слушает экипаж Международной космической станции (МКС).
Известия вчера в 17:15
Происшествия
СК возбудил уголовное дело по факту изнасилования врача в Саратове
Следователи возбудили уголовное дело по факту изнасилования в Саратове врача, которая направлялась к пациенту.
RT на русском вчера в 21:36
Политика
Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего срока
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что у США был дефицит боеприпасов в начале его президентства.
RT на русском 00:57
Политика
Белоруссия раскрыла схему контрабанды оружия с Украины в Россию
Известия вчера в 21:52
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Санкции освобождают от дефолта Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Футбол
Кокорин и Мамаев выходят на свободу
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в ближайшее время выйдут на свободу.
Вести.Ru вчера в 17:11
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru вчера в 10:48
Политика
Освистанный демонстрантами Джонсон покинул брифинг в Люксембурге
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отказался выступить на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Люксембурга Ксавье Беттелем из-за толпы демонстрантов, которая освистала политика и выкрикивала в его адрес оскорбительные лозунги.
РБК вчера в 20:36
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
Тверской суд Москвы приговорил к 3,5 года колонии общего режима Павла Устинова за применение насилия по отношению к омоновцу во время несанкционированной акции в центре столицы 3 августа.
RT на русском вчера в 06:11
Баскетбол
Сборная Испании выиграла чемпионат мира по баскетболу
Metaratings 15 сентября в 09:48
Общество
Купивший за 200 рублей лотерейный билет москвич стал мультимиллионером
В сообщении говорится, что мужчина купил билет всего за 200 руб.
РБК 00:17
Политика
Украинцы высмеяли уснувшего на заседании Рады Порошенко
Пользователи сети посмеялись над бывшим президентом Украины Петром Порошенко, который предположительно уснул на заседании Верховной рады.
Lenta.ru 00:36
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк Анна навестила маму в больнице
Анна Заворотнюк, дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, навестила мать в больнице. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
Народные новости вчера в 19:38
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта на востоке страны.
РИА Новости вчера в 22:21
Баскетбол
Всех олимпийцев в Китае обязали посмотреть фильм «Движение вверх»
Государственное управление по спорту КНР обязало всех спортсменов, которые готовятся к Олимпийским играм, посмотреть российский фильм «Движение вверх».
iReactor вчера в 11:37
Общество
На продажу спиртного могут ввести новые ограничения
Правительство РФ подготовило отзыв на законопроект, который запрещает торговлю алкоголем ресторанам, барам и кафе в многоквартирных домах и на прилегающих территориях, если площадь зала обслуживания заведения не превышает 20 кв. м. Копия отзыва, подписанного вице-премьером Константином Чуйченко, есть у "Ъ".
Коммерсантъ вчера в 18:07
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник
RT на русском вчера в 12:12
Общество
Сердюков и Васильева стали многодетными родителями
Газета.Ru вчера в 10:07
Единоборства
Емельяненко назвал дату боя с Кокляевым
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко назвал дату и место боя с тяжелоатлетом Михаилом Кокляевым.
VSE42.RU вчера в 18:42
Шоу-бизнес
У находящейся в коме Анастасии Заворотнюк начались осложнения
У находящейся в состоянии комы актрисы Анастасии Заворотнюк начались серьезные осложнения, сообщает Mash.
Donday.ru вчера в 09:45
Авто
С 2020 года электромобили могут начать ездить по выделенной полосе
Владельцам электромобилей могут разрешить ездить по выделенной полосе в России с 2020 года.
Автоновости дня вчера в 22:10
Армия и оружие
В России впервые применили на учениях комплекс РЭБ «Палантин»
Ридус вчера в 05:16
Политика
Мурадов прокомментировал идею о втором названии Крыма
Инициатива по приданию Республике Крым дополнительного исторического названия "Таврида" перед рассмотрением органами власти должна пройти широкое общественное обсуждение и получить всестороннюю поддержку, заявил РИА Новости вице-премьер крымского правительства - постпред при президенте РФ Георгий Мурадов.
РИА Новости вчера в 23:50
Происшествия
Суд рассмотрит дело об убийстве школьницы на автостоянке в Чите
Забайкальская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу об убийстве 12-летней девочки.
Байкал24 вчера в 22:36
Финансы
Рубль подорожал вслед за нефтью после атаки дронов на Saudi Aramco
После открытия торгов на лондонской бирже ICE в понедельник, 16 сентября, цены на нефть показали резкий рост.
РБК вчера в 03:06
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии
Фанатам «Ливерпуля» остаётся надеяться, что погода на Туманном Альбионе сжалится над ними и позволит тренеру оставаться у руля ещё долгое время.
Чемпионат вчера в 15:35
Экономика
Новый налоговый режим обещан богатым регионам
Новый налоговый режим обещан богатым регионам Планы чиновников по расширению эксперимента по налогообложению самозанятых меняются.
Коммерсантъ 15 сентября в 14:21