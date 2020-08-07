Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана
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Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности предложил обсудить дополнительные меры поддержки Ливана, пострадавшего после разрушительного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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