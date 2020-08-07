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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности предложил обсудить дополнительные меры поддержки Ливана, пострадавшего после разрушительного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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RT на русском

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

RT на русскомвчера в 09:03
ТАСС

Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану

ТАССвчера в 09:17
Известия

Путин обсудит с Совбезом дальнейшую помощь Ливану после взрыва

Известиявчера в 09:09
Говорит Москва

Путин обсудит с Совбезом помощь Ливану после взрыва

Говорит Москвавчера в 09:08
Вести.Ru

Бейрут и постсоветское пространство стали темами совещания Совбеза

Вести.Ruвчера в 09:29
Газета.Ru

Путин предложил обсудить дополнительную помощь Ливану

Газета.Ruвчера в 09:03
РЕН ТВ

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана

РЕН ТВвчера в 08:57

Три человека пострадали при обрушении балкона в Петербурге

Санкт-Петербург, 7 августа 2020, 23:37 — REGNUM Трое рабочих пострадали в результате обрушения балкона на Лесном проспекте Санкт-Петербурга, случившегося в ходе проведения плановых работ по устранению аварийности балконов.
REGNUMвчера в 16:37
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Шойгу: ежемесячная надбавка военнослужащим составит 23 тыс. рублей

«Приказ о введении с 1 июля 2020 года ежемесячной надбавки военнослужащим лётного состава, плавсостава, Главного управления Генштаба и Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) подписан 17 июля», — уточнил Шойгу.
REGNUM4 августа в 04:28
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«Рейсинг Пойнт» оштрафовали на 15 очков

Стоит отметить, что «Рено» регулярно выражает протест именно по поводу системы воздуховодов «Рейсинг Пойнт», которые являются копией «Мерседеса» с прошлого сезона, с этим согласные и многие остальные команды в Формуле-1.
LiveResult.Ruвчера в 11:34

«Сапсаны» задержались в связи с неисправностью в Новгородской области

Как сообщили в пресс-службе ОЖД, из-за этого произошла более чем часовая задержка движения поезда «Сапсан» № 775А сообщением Санкт-Петербург — Москва, а также задержка по прибытию поезда «Сапсан» № 777А сообщением Санкт-Петербург — Москва.
REGNUMвчера в 16:16
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Евросоюз сократил до десяти список стран для открытия границы

Брюссель, 7 августа 2020, 20:41 — REGNUM Россия не вошла в очередную обновлённую редакцию списка стран, для граждан которых готов открыть границы Европейский союз, следует из распространённого 7 августа заявления Совета ЕС.
REGNUMвчера в 13:41
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