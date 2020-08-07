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Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана

Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности предложил обсудить дополнительные меры поддержки Ливана, пострадавшего после разрушительного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану

Взрыв в Бейруте президент РФ назвал трагическим событием. На нынешнем совещании Путин также предложил обсудить ситуацию в РФ и в мире.
ТАСС09:17
Подробнее о событии
Вести.Ru

Бейрут и постсоветское пространство стали темами совещания Совбеза

Вести.Ru09:29
РЕН ТВ

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана

РЕН ТВ08:57
Известия

Путин обсудит с Совбезом дальнейшую помощь Ливану после взрыва

Известия09:09
RT на русском

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

RT на русском09:03
Газета.Ru

Путин предложил обсудить дополнительную помощь Ливану

Газета.Ru09:03
News.ru

Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры помощи Ливану

News.ru08:56
ТАСС

Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану

ТАСС09:17

Названы противопоказания к вакцине против коронавируса

Москва, 7 августа 2020, 21:59 — REGNUM Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. ГамалеиАнатолий Альтштейн назвал ситуации при которых человеку стоит отказаться от прививки против коронавируса.
Названы противопоказания к вакцине против коронавируса
REGNUM14:59
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Bloomberg назвал Лукашенко лучшим гарантом независимости Белоруссии

«Лукашенко годами имел дело с этими назойливыми западными европейцами и всегда весьма ловко держал их в страхе, обращаясь за поддержкой к своему восточному союзнику, президенту России Владимиру Путину», — пишет Клут.
ИА Красная Весна11:47

Экс-капитан судна Rhosus подтвердил, что вез селитру в порт Бейрута

Судно Rhosus, следовавшее из Грузии в Мозамбик с грузом аммиачной селитры, прибыло в Бейрут и было арестовано за долги в 2013 году, сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего капитана судна Бориса Прокошева.
Газета.Ru5 августа в 13:27
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Манчестер Сити — Реал 1:0 (1-й тайм)

Эден Азар и Карим Бензема включены в стартовый состав мадридского "Реала" на ответный матч 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов с английским "Манчестер Сити", сообщается на официальном сайте УЕФА.
РИА Новости14:28

Григорий Родченков добрался до Елены Исинбаевой и Владимира Путина

В беседе с журналисткой Александрой Владимировой, которая вовсе не намеревалась загонять его в угол, ловя на нестыковках (а ведь именно он сажал на допинг российских спортсменов и если была какая-то допинговая система в России, то эта система Родченкова), всё равно видно, как шито белыми нитками.
Спорт уик-энд04:47