Путин предложил Совбезу обсудить дополнительные меры поддержки Ливана
Президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с членами Совета Безопасности предложил обсудить дополнительные меры поддержки Ливана, пострадавшего после разрушительного взрыва в Бейруте. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.В источнике
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Путин предложил СБ РФ обсудить дополнительные меры помощи Ливану
Взрыв в Бейруте президент РФ назвал трагическим событием. На нынешнем совещании Путин также предложил обсудить ситуацию в РФ и в мире.
ТАСС09:17
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