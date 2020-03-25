Коронавирус

ИзвестияИзвестияПутин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

Путин предложил предоставить им отсрочку по налогам, кроме НДС и страховым взносам. Также президент поручил снизить ставку страховых взносов с 30 до 15% для зарплат работников предприятий среднего и малого бизнеса, которые больше МРОТ.
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Президент пообещал помочь малому и среднему бизнесу с налогами и долгами

Уфа1.рувчера в 10:25

В регионах РФ поддержат бизнес и увеличат расходы на помощь населению в связи с COVID-19

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Путин предложил малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

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Lenta.ruвчера в 09:46

Путин призвал дать малому и среднему бизнесу отсрочку по налогам

РИА Новостивчера в 09:55
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
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РБК 15:26
Общество

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Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок

Основатель компании Alibaba Джек Ма передал России более миллиона медицинских масок и 200 тысяч тест-систем на коронавирус.
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Правительство Сербии попросило Россию помочь в борьбе с коронавирусом

Сербское правительство призвало Россию оказать помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Белорусские врачи раскрыли правду о ситуации с распространением коронавируса в стране.
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По словам Бузовой, развод породил в ней большое количество комплексов, а следствием этой психологической нестабильности стали метаморфозы в её прическе и навязчивые планы по корректировке бюста.
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США обвинили Мадуро в наркотерроризме

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