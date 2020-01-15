Общество
Ноябрьск-ИнформПрезидент РФ: Предлагаю выплачивать маткапитал уже за первого ребенка
В Послании Федеральному Собранию президент России предложил продлить программу выплаты материнского капитала, который выдавать уже за рождение первого ребенка. При появлении второго ребенка сумма увеличится на 150 тыс. рублей.
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Политика
Путин: Россия исполняет даже неправовые решения ЕСПЧ
Россия исполняет все решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), включая те из них, которые являются явно неправовыми.
Кино
Продюсер «Не время умирать»: Джеймс Бонд может быть только мужчиной
Наука
Котюков предложил пересмотреть систему высшего образования
Исполняющий обязанности главы Министерства науки и высшего образования Михаил Котюков предложил пересмотреть классические образовательные программы в вузах в сторону большей персонализации и индивидуализации.
Происшествия
Организаторов подпольных покер-клубов задержали на Камчатке
"Дело возбуждено по ч.3 ст.171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр)", - говорится в сообщении.
Армия и оружие
Израиль нанес удар по объекту ХАМАС в секторе Газа
Общество
Ливни обрушились на австралийские штаты, страдающие от лесных пожаров
В австралийских штатах Квинсленд, Виктория и Новый Южный Уэльс прошли ливни с грозами и сильным ветром после рекордно засушливого декабря, сообщает в четверг местный канал 9News.
Политика
Президент Чехии без инвестиций в Китай не поедет
Напомним, охлаждение отношений между КНР и Чехией продолжается не первый месяц и первоначально было вызвано неодобрением со стороны Чехии политики единого Китая, то есть попыткам КНР вернуть Тайвань под свою юрисдикцию.
Армия и оружие
Украину обвинили в глушении беспилотников ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Украина глушит беспилотники организации, чтобы скрыть от международных наблюдателей военную активность в Донбассе.
Шоу-бизнес
Мое богатство: Виктория Боня ответила хейтерам на обвинения в фотошопе
Телеведущая и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня ответила хейтерам на очередную критику за использование фотошопа.
Хоккей
Отомстили: СКА обыграл «Йокерит» со счётом 4:1
Петербургский ХК СКА отомстил финскому «Йокериту» за прошлый проигрыш со счётом 0:6, обыграв их в матче регулярного чемпионата КХЛ в четверг, 16 января.
Экономика
Курс рубля упал на новости об отставке правительства
В среду, 15 января, премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство страны подает в отставку.
Политика
Мишустин рассказал, как собирается ускорять рост экономики
Кандидат на пост премьера России Михаил Мишустин на заседании фракции «Единая Россия» рассказал о приоритетах в своей работе в случае утверждения в должности (видео обращения есть в Telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой).
Футбол
Клубы РПЛ проголосовали за расширение лиги до 18 команд
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) проголосовало за проведение чемпионата России по футболу без матчей плей-офф и расширение числа участников до 18, сообщил президент РПЛ Сергей Прядкин.
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan сняли без камуфляжа
Как сообщает издание "Автоновости дня", кросс, участвующий в рекламной съемке и запечатленный на эксклюзивном фото, представляет собой топовую версию Volkswagen Tiguan с фирменным аэродинамическим обвесом R-Line.
Политика
Медведев готовил реформу политической системы
Премьер-министр Дмитрий Медведев в конце 2019 года собирался изменить политическую систему страны.
Происшествия
SSJ 100 экстренно приземлился на недостроенную полосу в «Домодедово»
Самолет SSJ 100 авиакомпании «ИрАэро» совершил экстренную посадку на недостроенную полосу у аэропорта «Домодедово».
Единоборства
Российский боксер Беспутин провалил допинг-тест
Общество
Михалков ответил Жириновскому на его предложение поменять гимн России
Режиссер Никита Михалков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который предложил сократить слишком длинный, по его мнению, российский гимн.
Происшествия
Пропавшую 10-летнюю россиянку нашли в клетке
Политика
Президент пообещал Конституции приоритет перед международным правом
«Пришло время внести в Основной закон страны некоторые изменения, которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в нашем правовом пространстве», – заявил глава государства в среду в своем послании Федеральному собранию.
Кино
Федор Добронравов анонсировал выход седьмого сезона сериала «Сваты»
Федор Добронравов, исполнивший в комедийном сериале «Сваты» Ивана Будько, анонсировал долгожданный выход седьмого сезона.
Происшествия
В сети появилось видео с места стрельбы в Новокузнецке
В сети обнародована видеозапись с места стрельбы в здании суда в Новокузнецке. Ролик был опубликован Следственным комитетом.
Политика
Gazeta Wyborcza (Польша): Еврокомиссия критикует Путина за искажение истории Второй мировой войны (Gazeta Wyborcza)
«Европейская комиссия полностью отвергает любые фальшивые тезисы, искажающие историю Второй мировой войны или представляющие таких ее жертв, как Польша, в роли преступников», — заявила вице-председатель Еврокомиссии Вера Юрова (Věra Jourová), которая приняла участие в дискуссии Европарламента на тему «фальсификации истории Европы и сохранения памяти о Второй мировой войне».
Космос
Гранит науки: Получены новые свидетельства вулканической активности на Венере в настоящее время
Опубликованные в журнале Science Advances результаты нового исследования, которое проводилось под эгидой Ассоциации университетских космических исследований (Universities Space Research Association), показывают, что потокам лавы, текущим по Венере, всего несколько лет.
Общество
Из-за сильной метели в Оренбургской области закрыли две трассы
Проезд по федеральной и региональной трассам восточной части Оренбуржья закрыт из-за сильных снегопадов и метели.
Авто
Супер-автомобиль из гаража КГБ выставлен на продажу
Появилось объявление о продаже настоящего «эксклюзива», собранного более полувека назад на Горьковским автозаводе, – седана «Волга» ГАЗ-23.