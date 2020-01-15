В Послании Федеральному Собранию президент России предложил продлить программу выплаты материнского капитала, который выдавать уже за рождение первого ребенка. При появлении второго ребенка сумма увеличится на 150 тыс. рублей.

Президент РФ: Предлагаю выплачивать маткапитал уже за первого ребенка

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