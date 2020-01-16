Общество

РБКРБКПутин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

Президент России Владимир Путин предложил выдавать материнский капитал за первого ребенка. Главной целью существующей программы материнского капитала является стимулирование семей к рождению второго ребенка, однако в современных условиях, по словам главы государства, этого уже недостаточно.
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Материнский капитал вырос до 466 тысяч рублей

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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

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Путин предложил выдавать маткапитал после рождения первого ребенка

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