Коронавирус
ИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки
Петербургский дневниквчера в 09:41
Автоматически обработан 7231 источник, обновлено в 07:34, Ашберн
Здоровье
Названы простые продукты, способствующие защите легких от коронавируса
Для нормального функционирования микробиоты кишечника, которая способствует укреплению иммунной системы и влияет на работу легких, диетолог Кановас рекомендует употреблять цельный рис.
Российская газета вчера в 23:21
Происшествия
На сотрудников «Норникеля» завели дело о сбросе сточных вод в реку
Следственный комитет России (СКР) сообщил о возбуждении еще одного уголовного дела против сотрудников компании «Норильский никель» — оно связано со сбросом сточных вод в реку Томулах в пригороде Норильска в 2017–2019 годах.
Коммерсантъ 07:06
Происшествия
Четыре человека погибли при перестрелке в Ингушетии
Перестрелка произошла в Назрани (Ингушетия). Пострадали семь человек и погибли четверо, сообщает 16 июня РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Известия 07:15
Армия и оружие
С-400 собьет ракеты на гиперзвуке
Военный эксперт отметил, что перехват гиперзвуковых аппаратов является сложной задачей, для выполнения которой необходимы мощные радиолокационные станции (РЛС), системы цифровой обработки сигналов, скоростные ракеты, а также качественный комплекс отсева ложных целей.
Военное дело вчера в 01:11
Общество
В магазинах начали продавать Конституцию с поправками
В книжных магазинах появились издания Конституции с вынесенными на общероссийское голосование поправками, пишет РБК.
Ведомости 01:50
Политика
МИД России не обсуждает вопрос возможного обмена Уилана
Пол Уилан, осуждённый в России за шпионаж и приговорённый к 16 годам тюрьмы, не фигурирует в схемах обменов заключёнными с Соединёнными Штатами.
RT на русском 07:28
Общество
В России предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году
«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается сократить в 2021 году период новогодних каникул и сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.
RT на русском 03:47
Кино
Хаматова, Раппопорт и Исакова сыграют в новом женском триллере
Российская актриса театра и кино Чулпан Хаматова сыграет в первом женском триллере под названием "Они".
Piter.tv 03:41
Общество
Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади" в районе Фэнтай в субботу был временно закрыт после того, как эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru вчера в 22:54
Происшествия
Обнародовано видео ссоры историка Соколова с убитой им аспиранткой
Видео ссоры обвиняемого в убийстве 63-летнего историка Олега Соколова с будущей жертвой, 24-летней аспиранткой Анастасией Ещенко было обнародовано в сети.
Газета.Ru 03:07
Происшествия
Противостояние велосипедиста и медведя на Камчатке попало на видео
На Камчатке застрелили медведя, агрессивно требующего пищу у проезжающих мимо людей, после того, как зверь напал на велосипедиста.
Вести.Ru 04:27
Экономика
Жители России стали покупать более дешёвые продукты
Москва, 16 июня 2020, 11:46 — REGNUM После снятия режима самоизоляции жители России стали покупать более дешёвые продукты питания.
REGNUM 04:46
Энергетика
Лукашенко заявил о наличии альтернативы российскому газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, и республика может найти альтернативу его поставкам из России.
РИА Новости 05:12
Политика
КНДР взорвала здание офиса связи с Южной Кореей
Северная Корея разорвала линии связи с Южной Кореей 9 июня, поводом стало распространение листовок с пропагандой против КНДР в приграничной зоне.
Ведомости 04:58
Политика
Немецкий посол в США напомнила, зачем американские войска нужны в ФРГ
Берлин, 16 июня 2020, 07:18 — REGNUM Американский военный контингент находится на территории Германии не для защиты ФРГ, а для обеспечения безопасности, заявила немецкий посол в США Эмили Хабер в ходе видеоконференции.
REGNUM 00:18
Здоровье
Кардиолог рассказал, как скорректировать пульс в домашних условиях
Если пульс понижен, это может привести к брадикардии. В таком случае следует употребить черный шоколад или выпить кофе.
Evo-rus.com 05:32
Политика
В Кремле оценили предоставление Украине статуса партнера НАТО
Предоставление Украине статуса партнера НАТО с расширенными возможностями не способствует укреплению безопасности и стабильности в Европе, считают в Кремле.
Российская газета 06:09
Происшествия
В Дагестане граждане Азербайджана напали на полицейских
По словам временно исполняющего обязанности главы Дербентского района Фуада Шихиева, открытия границ ожидают около 600 граждан Азербайджана.
Газета.Ru 06:29
Общество
Жену Зеленского госпитализировали из-за коронавируса
«Жену президента Украины Елену Зеленскую доставили в больницу Киева», — указывается в заявлении.
RT на русском 03:48
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о травмах артиста в ДТП
Москва, 15 июня 2020, 11:11 — REGNUM На сегодняшний день актёр Михаил Ефремов, ставший участником ДТП со смертельным исходом, восстанавливается после полученных в происшествии травм.
REGNUM вчера в 04:11
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на назначение Плющенко тренером сборной России
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России.
РИА Новости вчера в 04:20
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК вчера в 12:45
Общество
В Симферополе отменили проведение парада Победы
Симферополь, 16 июня 2020, 11:58 — REGNUM Назначенный на 24 июня парад Победы в Симферополе не состоится, заявила 16 июня глава города Елена Проценко.
REGNUM 04:58
Политика
Япония приостанавливает развертывание американских комплексов ПРО
REGNUM вчера в 08:29
Происшествия
Трассу М5 «Урал» под Челябинском перекрыли из-за аварии с жертвами
Федеральная автотрасса М5 "Урал" в Челябинской области заблокирована из-за произошедшего во вторник днем столкновения грузовика и четырех легковых машин.
ТАСС 07:26
Музыка
Группу Little Big обвинили в плагиате
Группу Little Big, которая должна была представлять Россию на музыкальном конкурсе "Евровидение" в этом году, обвинили в плагиате.
Вести.Ru 07:25
Космос
Успешно прошел огневые испытания новый российский ионный двигатель
Военное дело 05:26
Происшествия
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущую в реке девочку
RT на русском 01:26
Политика
В ФРГ призвали отвечать на санкции США против «Северного потока — 2»
Глава комитета бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст предложил вводить аналогичные меры против американских сенаторов, которые выступают за санкции в отношении «Северного потока — 2». Он добавил, что речь в данном случае идёт не об экономике, а о немецком суверенитете.
RT на русском 05:40