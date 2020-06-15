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ИнтерфаксИнтерфаксПутин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса была запущена в конце апреля и действует для кредитов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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Путин: цена аренды жилья в России должна снизиться

Комсомольская правдавчера в 11:21

Программист из Петербурга рассказал Владимиру Путину, как купил квартиру с помощью льготной ипотеки

Петербургский дневниквчера в 09:41

Путин: программу новой льготной ипотеки доработают при необходимости

Вести.Ruвчера в 09:26

Путин: аренда жилья должна подешеветь благодаря льготной ипотеке

РИА Новостивчера в 10:05

Путин предложил донастроить программу льготной ипотеки

Интерфаксвчера в 09:02

Программу льготной ипотеки под 6,5% могут доработать

REGNUMвчера в 08:57

Путин рассчитывает, что ставка аренды жилья будет снижаться вслед за ипотекой

ТАССвчера в 10:02
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено в 11:57, Ашберн
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Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения

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Lenta.ru вчера в 20:35
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Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

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РИА Новости 02:26
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Оставшиеся ограничения, которые были введены в Москве для борьбы с распространением коронавируса, не снимут раньше середины июля.
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Выявленный в Пекине новый коронавирус посчитали еще более заразным

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РИА Новости вчера в 13:33
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Юрюзань, Челябинская область, 16 июня 2020, 18:33 — REGNUM Момент смертельной аварии на трассе М-5 в Челябинской области попал на видео.
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Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая подтвердила информацию о беременности.
Газета.Ru 11:45
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В Кремле раскрыли детали прямой линии с Путиным

В этом году прямая линия с российским президентом Владимиром Путиным пройдет после 1 июля, дата в данный момент согласовывается, сообщил пресс-секретарь главы страны Дмитрий Песков.
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В Назрани в перестрелке погибли четыре человека

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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

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Интерес российских туристов к Крыму вырос, но покупать туры они не готовы.
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Следственный комитет (СК) возбудил еще одно уголовное дело после аварии на норильской ТЭЦ-3, результатом которой стал разлив более 21 тыс. т дизельного топлива.
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"В оперативную дежурную смену ЦУКС ГУ МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 155-м км Волго-Каспийского морского судоходного канала сел на мель сухогруз Golden Rose, следовавший по маршруту: морской порт Астрахань - порт Амирабад (Республика Иран)", - говорится в сообщении.
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